Feriado de outubro esgota 100% das reservas em Bonito

Hotéis estão com todos os quartos vendidos para o feriado prolongado

Com grandes expectativas sobre o próximo feriado do dia 12 de outubro, o setor hoteleiro da cidade de Bonito já pode comemorar antes da data com todas as suas reservas fechadas para o feriado prolongado. Vários estabelecimentos do município não possuem mais vagas para hospedagem.

É o caso da pousada Recanto dos Pássaros que, em consulta a um site de reservas, não tem mais disponibilidade de quartos do dia 9 ao dia 12 de outubro. De acordo com Joaquim Moreira, funcionário do local, a procura é feita por clientes de vários lugares do Brasil.

“Com o recente decreto, 100% das hospedagens foram liberadas em toda a rede hoteleira. É a volta do turismo. Todos nós estamos muito felizes. Para o próximo feriado, todos os nossos apartamentos estão vendidos. E não é só aqui, a cidade inteira está assim. Vem muita gente de outros estados, como Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul. Tem também público de Campo Grande, Ponta Porã”, detalhou Moreira.

Ele ainda conta que a chegada da pandemia frustrou muitos planos. “Nós e a cidade inteira fomos afetados por causa da pandemia. Porque sem passeio não se vende hospedagem. Neste fim de semana, por exemplo, a gente tá lotado. Para um fim de se mana assim, no meio do mês, a cidade tá bem movimentada. Hoje não temos vaga. E para o fim do ano, já há reservas feitas.”

Segundo a secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Juliane Salvadori, o turismo da cidade deve esperar cerca de 10 mil turistas no próximo feriado. “A expectativa é a de receber aproximadamente 10 mil pessoas nesse feriado de outubro, que é um recesso de vários dias. Isso por conta das reservas de atrativos e de hotéis que já temos.”

Salvadori também informou que o mês de agosto de 2021 superou o desempenho de outros anos. “Desde maio, a gente já está percebendo a retomada do turismo. Em julho, alcançamos 86% da demanda atingida no mesmo mês de 2019. Em agosto, o movimento foi muito superior ao do ano passado e se apresentou como o melhor mês de agosto nos últimos cinco anos”, disse.

Maior capacidade

Outro fator que deve impulsionar ainda mais o turismo na região é a ampliação da capacidade de público na Gruta do Lago Azul. A decisão foi tomada no início deste mês pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e, segundo a Prefeitura de Bonito, o limite máximo de pessoas no local passa a ser de 189 turistas por dia.

Novo trecho aéreo SP–Bonito

A companhia Gol Linhas Aéreas anunciou que começará a realizar voos para Bonito ainda neste ano. Com trecho direto de São Paulo para a cidade, os planos da empresa preveem o início das atividades para 2 de dezembro. A escala foi feita para que haja duas programações na semana, às quintas e aos domingos.

O cronograma define uma decolagem às 12h40, do Aeroporto de Congonhas (CGH), na capital paulista, e pouso às 13h40 no Aeroporto Regional de Bonito (BYO).

Para a volta, o previsto de saída da aeronave é às 14h20, com chegada a São Paulo às 17h10, no horário local.

Para a secretária Juliane Salvadori, setembro e outubro prometem bastante movimentação em Bonito.

A pequena cidade no interior de MS é destino concorrido de muitos brasileiros que procuram sair da rotina frenética para encontrar um refúgio em meio à fauna e à flora, encontradas no polo do ecoturismo sul-mato- -grossense.

Felipe Ribeiro

