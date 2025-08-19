Feirão com subsídios de até R$ 20 mil para casa própria segue até sexta-feira

Com custeios municipal, estadual e federal, Campo-grandenses conquistam a casa própria

O 9º Feirão Habita Campo Grande, reconhecido como o maior evento do setor de habitação de interesse social da Região Centro-Oeste, começou no dia 7 de agosto e segue até esta sexta-feira (22), no Pátio Central Shopping. A iniciativa visa auxiliar centenas de famílias a financiar o primeiro imóvel com o auxílio do subsídio de até R$ 20 mil, concedido pela Prefeitura de Campo Grande, para ajudar na entrada do financiamento.

Uma das beneficiadas foi a Amanda Lima, de 26 anos, vendedora, que celebrou a realização do sonho do primeiro imóvel. Com a soma dos subsídios municipal, estadual e federal, ela conseguiu viabilizar o financiamento e transformar seu sonho em realidade.

“Fiz a análise de crédito na semana passada, me avisaram que tinha sido aprovada e voltei já para assinar o contrato. Conseguir financiar uma casa no bairro Tarumã com R$ 58 mil de subsídio que abateu o valor da entrada. Isso facilitou muito e deixou as parcelas mais acessíveis e dentro do meu orçamento. Com certeza, esse incentivo faz toda a diferença na hora de comprar um imóvel. Sonho realizado!”, comemora.

Durante os dias do Feirão, a Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) reuniu 7 imobiliárias e construtoras que colocaram à disposição mais de 200 imóveis, entre casas e apartamentos, aos interessados em adquirir uma moradia, com valor máximo de R$ 250 mil. Além do subsídio oferecido pela Prefeitura, os parceiros do Parque Privado ofereceram pelo menos R$ 6 mil por unidade também para abater na entrada do financiamento imobiliário.

Ainda dá tempo de participar

O 9º Feirão Habita Campo Grande vai até esta sexta-feira (22), das 8h às 19h, no Pátio Central Shopping com imóveis à disposição para que o beneficiário possa escolher o que melhor se encaixa em sua preferência. A iniciativa tem como foco atender aqueles que desejam sair do aluguel.

Os subsídios foram organizados por faixas de renda bruta e são destinados à complementação da entrada do financiamento imobiliário, principal dificuldade identificada em famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel, já que grande parte não possui o montante total exigido pelo agente financeiro para realizar o financiamento da sua moradia própria. Os subsídios estão divididos da seguinte forma:

R$ 20 mil para 100 famílias com renda até R$ 2.850,00;

R$ 10 mil para 100 famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00;

R$ 4 mil para 400 famílias com renda até 7 salários mínimos.

Para o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, os resultados desta edição do Feirão Habita Campo Grande têm sido positivos. “Os imóveis que colocamos para financiamento facilitado já estão quase acabando. Centenas de famílias já conquistaram o sonho da casa própria com o apoio do subsídio da Prefeitura. Isso é um reflexo para a nossa cidade, pois mostra que, com planejamento e união de esforços, é possível garantir moradia digna e acessível para quem mais precisa”, afirmou.

Quem pode participar?

O interessado em solicitar o benefício do programa Bônus Sonho de Morar durante o 9º Feirão Habita Campo Grande deve:

• Ter renda familiar mensal bruta de até sete salários mínimos;

• Estar cadastrado no cadastro geral da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários;

• Não ter nenhum imóvel em nome do interessado;

• Não ter sido beneficiado anteriormente com imóveis de programas habitacionais de interesse social com recursos do Governo Federal, estadual ou Municipal;

• Se enquadrar nos critérios dos Programas de Habitação de Interesse Social e/ou Loteamentos Sociais;

• O aporte financeiro pode ser cumulativo com subsídios concedidos pelo Governo Federal e/ou Estadual.

Por Suzi Jarde

