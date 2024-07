“Expectativa é de aumento das vendas” afirma comerciante sobre procura por álbum das Olimpíadas 2024

Para garantirem figurinhas de atletas de diversas modalidades, consumidores pretendem investir alto

Com o início das Olimpíadas de Paris 2024, nesta sexta-feira (26), comerciantes e consumidores se preparam para vender grande quantidade de álbuns e figurinhas dos atletas. Eventos esportivos famosos impulsionam procura por produtos oficiais. A comercialização do item começou a ser impulsionada após a Copa do Mundo de 2022, onde a inserção de cartas raras que se destacavam pela cor diferente e qualidade, aumentou a curiosidade de consumidores de adquirirem imagens dos atletas. Neste último lançamento da Time Brasil com parceria da editora Panini, o álbum traz esportistas de várias modalidades olímpicas de diversos países, incluindo a Seleção Brasileira. A expectativa dos comerciantes para este ano é que a atração atraia o público jovem e adulto para que procura seja positiva.

O proprietário da Banca Elite, Geovani Viegas afirma que o público consumidor de figurinhas investem em média R$ 250 reais para tentar completar o álbum. No início desta semana a Banca de Geovani vendeu mais de 200 figurinhas para os colecionadores, e as expectativas são que as vendas aumentem no final de semana após o início dos jogos das Olimpíadas. “Para ter um aumento nas vendas depende muito dos resultados. Se a seleção brasileira se sair bem nos jogos as vendas aumentam bastante, agora se os atletas começarem a perder, então as vendas caem muito também”.

Apaixonada por ginástica rítmica, a estudante Amanda Silva começou a colecionar o álbum de figurinha das Olimpíadas em 2016, após ser incentivada pelo tio que era colecionador. Amanda comprou o novo álbum, pois quer colecionar as figurinhas de atletas da ginástica rítmica, skate e vôlei. “Meu desejo é ter as figurinhas da Barbara Domingos, Duda Arakaki, Nicole Pircio e fora do atletismo quero muito encontrar a Raíssa Leal do skate”.

Com o desejo de economizar nas compras, a colecionadora decidiu comprar as figurinhas pela internet após ver que com cupons de descontos, alguns sites têm os preços mais acessíveis que nas bancas da Capital. “Quero me organizar comprando tudo pela internet pelo preço e por não virem tantas figurinhas repetidas. Eu comprei o álbum incluso com 50 pacotes de figurinhas por apenas R$ 50 reais e com frete grátis”.

Investimento

Com medo de perder figurinhas de atletas que vão se aposentar de algumas modalidades, a estudante pretende continuar investindo nas compras pela internet na expectativa de conseguir fechar seu álbum. “Eu pretendo investir até fechar o álbum, mas se eu ver que tá meio difícil ou tem muitas modalidades que eu não tenho interesse eu pretendo não gastar tanto. Quero focar mesmo nos atletas que estão se aposentando e nos meus favoritos”. A colecionadora pretende gastar pelo menos R$ 100 reais em compras de figurinhas, caso não consiga as atletas de suas modalidades preferidas o objetivo é comprar figurinhas avulsas.

A Banca Modular, localizada na rua Antônio Maria Coelho, também trabalha com a venda de figurinhas e álbuns esportivos há anos no centro da Capital, reunindo muitos colecionadores. O funcionário Marcelo Rosa explica que mesmo com o início um pouco mais lento, a expectativa é que dobre o número de compradores para as próximas semanas. “Sempre quando começa os jogos e as competições a tendência é melhorar as vendas pelo interesse do público. Nosso pico é sempre nos finais de semanas onde aparece em torno de 10 a 20 pessoas procurando pelos álbuns ou pacotes de figurinhas”.

Para Marcelo o preço das figurinhas nas bancas estipulado pela editora pode levar o público a comprar menos figurinhas este ano. “O valor é algo que agrega muito na quantia de vendas que temos porque o aumento do valor sob os produtos faz com que os consumidores se segurem mais na hora de comprar”.

O álbum de figurinhas oficial da Olimpíadas de Paris 2024 se encontram nas bancas e site oficial da Panini por$ 19,90, e as figurinhas estão sendo vendidas por $ 5,00 um pacote com 5 cartas. O álbum tem uma média de 64 páginas e 4 capas, já a coleção de figuras conta com um total de 317 figurinhas, sendo 56 com acabamento metalizado se distinguindo das demais. Dentre as páginas a sessões dedicadas a atletas que já participaram de jogos olímpicos e momentos marcantes das seleções brasileiras nas competições.

Por João Pedro Buchara