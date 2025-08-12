Etanol lidera variação de preços em Campo Grande; média geral permanece estável

Pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul registrou, neste mês, variações significativas nos preços dos combustíveis analisados em 23 postos de Campo Grande. O etanol comum liderou entre os itens pesquisados, apresentando diferença de até 20,27% no valor cobrado para pagamento no crédito. No débito ou dinheiro, a variação foi de 17,04%.

A gasolina comum e aditivada também apresentou variações consideráveis, com média de 14,46% para pagamentos no crédito. Em contrapartida, o diesel S10 aditivado teve a menor variação de preços, com 3,34% para pagamentos à vista e 6,68% para pagamentos no crédito, o que demonstra uma maior estabilidade para este tipo de combustível. O GNV (Gás Natural Veicular) teve variação de 11,66% no metro cúbico, com preço médio de R$ 4,62.

Os dados foram coletados em estabelecimentos de todas as regiões administrativas da Capital, no dia 4 de agosto, e, mesmo que possam ter sido atualizados pelos fornecedores, servem como referência aos consumidores campo-grandenses na hora de abastecer.

Comparativo

No comparativo mensal entre julho e agosto, houve estabilidade nas médias dos principais combustíveis. A gasolina comum, por exemplo, registrou leve queda de 0,34% nas duas modalidades de pagamento. A gasolina aditivada seguiu a mesma tendência, com redução de até 0,66%.

O etanol aditivado, para pagamentos no débito ou dinheiro, apresentou elevação de 1,83% no período, enquanto no crédito os preços recuaram 1,77% nas bombas. Para o diesel S10 comum observou-se alta entre 0,50% e 0,82%. Já o GNV teve o metro cúbico reduzido em 0,22%.

Embora alguns estabelecimentos mantenham os mesmos valores independentemente da forma de pagamento, é importante que os consumidores estejam atentos às diferenças de preço e busquem sempre o melhor custo-benefício, optando por promoções no trajeto habitual e desconfiando de valores muito abaixo da média praticada pelo mercado.

O Procon Mato Grosso do Sul recomenda ainda que o abastecimento seja feito no início da manhã ou à noite, para evitar perdas por evaporação do produto, e que o procedimento ocorra em postos que possuam o selo da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Os dados completos do levantamento, detalhados por posto e região, estão disponíveis no site oficial da instituição vinculada à SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

Com Gov MS