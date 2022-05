Estão abertas 20 vagas para estágio em direito; Confira

Estão abertas 20 vagas para estágio em direito, para os acadêmicos que cursam entre o 3° ao 7° semestre do curso. A seleção será através da inscrição on-line e das provas de títulos.

A inscrição on-line deverá ser feita por meio do site da prefeitura na aba “inscrição para estágio”, o prazo será do dia 10 à 17 desse mês. Para concluir a inscrição será necessário enviar em um único e-mail os documentos:cópia do Registro Geral/ RG ― frente e verso ―, cópia do comprovante de inscrição on-line ― o qual ficará disponível durante o período de inscrição, não sendo aceito print de tela e atestado de matrícula― todos em formato PDF.

Para concorrer a Prova de Títulos, o atestado de matrícula deverá possuir até 30 dias de emissão, constar o semestre e, se houver, uma cópia dos títulos que possuir.

A Prova de Títulos consistirá no somatório da pontuação do semestre do candidato com as horas de atividades de qualificação do mesmo, conforme disposto no Edital. Os certificados, para serem pontuados, deverão ser da área de atuação do curso de formação e conter expressamente a carga horária das atividades, bem como a expressa data de realização, caso contrário, não serão pontuados.