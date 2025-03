Endividamento cresce em Campo Grande, mas número de inadimplentes diminui

Pesquisa aponta que mais famílias assumiram novas dívidas, mas atraso nos pagamentos teve leve redução em fevereiro

O endividamento das famílias em Campo Grande aumentou em fevereiro, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O levantamento mostra que 64,9% das famílias da Capital possuíam algum tipo de dívida no mês passado, um aumento em relação aos 64% registrados em janeiro.

Apesar da alta, a inadimplência apresentou uma pequena melhora. O percentual de famílias com contas em atraso caiu de 28,2% para 27,5%, o que pode indicar um maior controle financeiro por parte dos consumidores. No entanto, o número de pessoas que declararam não ter condições de quitar suas dívidas subiu de 11,4% para 11,7%.

O cartão de crédito segue como o principal fator de endividamento, sendo responsável por 75,4% das dívidas. Em seguida, aparecem os carnês (20,1%) e o crédito pessoal (11,5%). Financiamentos de imóveis e veículos também compõem a lista, representando 8,4% e 8,3%, respectivamente.

O estudo considera diferentes modalidades de crédito, como cheque especial, prestações de bens e crédito consignado. Embora a inadimplência tenha caído, o aumento do endividamento indica que as famílias seguem recorrendo ao crédito para equilibrar o orçamento.

