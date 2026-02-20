Empresas apontam acesso a crédito como principal impacto na atualização do Prodes

Setor produtivo sustenta que regra anterior limitava expansão mesmo após cumprimento das contrapartidas

Empresas instaladas em áreas concedidas pelo município poderão, pela primeira vez, assegurar a posse definitiva dos imóveis após o cumprimento integral das obrigações assumidas no Prodes. A mudança foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal e altera a cláusula de reversão que mantinha os terrenos vinculados ao poder público mesmo depois de cumpridas as metas de investimento e geração de empregos. Pelo novo texto, a retirada da cláusula poderá ser solicitada após dez anos nos polos empresariais e após vinte anos nas demais regiões.

A votação foi acompanhada por representantes do setor produtivo, que veem na alteração um ajuste prático com impacto direto na capacidade de investimento. A principal queixa está na dificuldade de utilizar o imóvel como garantia para financiamentos, mesmo quando as metas de geração de empregos e aplicação de recursos já foram superadas.

Gerente de operações da Dale Sorvetes, Rogério Guimarães afirma que o Prodes é hoje um dos principais instrumentos de estímulo econômico do município, mas que a cláusula de reversão cria limites objetivos. “Essa cláusula pra gente, às vezes, se torna um impeditivo de um investimento mais robusto e da busca de capital financiado também”, disse.

Segundo ele, a indefinição sobre a consolidação definitiva do imóvel restringe a segurança financeira necessária para ampliar operações. “A cláusula de reversão, ela vem pra poder abrir um pouquinho mais de porta, facilitar pra que a gente tenha a segurança jurídica, a segurança financeira de que aquele terreno e aquele espaço vai ficar definitivamente pra indústria.”

A situação se repete no Polo Oeste. O gerente da Distribuidora de Alimentos Francisco Ikeda Limitada, Carlos Nader, relata que, embora a empresa tenha cumprido as exigências pactuadas com o município, o imóvel continua formalmente atrelado à cláusula. “Embora você tenha o prédio construído, você cumpriu tudo que a Prefeitura pediu e infelizmente o imóvel não é nosso”, afirmou.

Segundo ele, isso interfere diretamente no acesso a crédito. “Você poderia usar este imóvel como garantia desse empréstimo, só que infelizmente, como está hoje, o banco geralmente não aceita, a não ser o Banco do Brasil com autorização da Prefeitura. Isso aqui é um processo moroso também”, explicou. O trâmite, que pode envolver autorizações adicionais, acaba retardando decisões de expansão.

Para Nader, a mudança tem efeito concreto. “Se eu tenho condição de poder ampliar o meu negócio usando o próprio bem como garantia, isso facilitaria bastante a ampliação do negócio. E também, lógico, a criação de empregos”, disse, ressaltando que a empresa já superou as metas inicialmente estabelecidas.

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto (Papy), defendeu que a alteração corrige distorções históricas. “Tem alguns casos que aguardam isso há 20 anos. Eu acho que a gente vai fazer justiça hoje. São dois pontos muito importantes”, afirmou durante a sessão

Ele argumentou ainda que, diante das limitações fiscais do município, a medida funciona como alternativa aos incentivos tributários tradicionais. “O município vive uma crise financeira e hoje, quando você atinge o limite prudencial do teto de gastos, começa a responder por crimes de responsabilidade fiscal. Então, dar incentivos fiscais, ou seja, abrir mão de impostos de empresas, a Prefeitura não pode fazer porque configura crime de responsabilidade”, declarou.

“Ao invés de você tirar o imposto do empresário, você doa o terreno. Isso casa perfeitamente com o momento que Campo Grande passa”, explicou o vereador. Com a aprovação, o projeto segue para sanção do Executivo.

