MS tem a 5ª maior taxa de crescimento de empregos no ano

Impulsionado pelo setor de serviços, Mato Grosso do Sul permanece sendo destaque positivo na geração de empregos com carteira assinada, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados hoje (6) pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Em abril, o Estado criou 2.586 novas vagas no mercado de trabalho formal (com 29.060 admissões e 26.474 desligamentos). Com esse resultado, a Unidade da Federação acumula mais de 19.068 novas vagas no mercado de trabalho formal no quadrimestre.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a geração de empregos é resultado de políticas públicas e do desenvolvimento do Estado. “Esses números mostram a transformação de Mato Grosso do Sul e a confiança de quem quer investir aqui. Fizemos o dever de casa, as reformas necessárias e hoje Mato Grosso do Sul é um estado equilibrado financeiramente, capaz de cumprir obrigações, com o pagamento de salários do funcionalismo em dia e fazendo investimentos. Quem investe aqui tem segurança jurídica. Temos uma das melhores políticas de incentivos fiscais, abrindo uma janela de oportunidades, gerando empregos, renda e promovendo o desenvolvimento social”, explicou o governador Reinaldo Azambuja.

Com exceção do industrial, que teve queda de 335 vagas, todos os setores tiveram saldo positivo no mês de abril em Mato Grosso do Sul. O melhor resultado ficou por conta da área de Serviços, com 1.038 empregos criados, seguido por Comércio (659), Agricultura (652) e Construção (572).

Entre os municípios sul-mato-grossenses com melhor saldo de empregos estão Campo Grande (552), Três Lagoas (453), Ribas do Rio Pardo (354), Nova Alvorada do Sul (304), Vicentina (241), Caarapó (230), Costa Rica (116), Ivinhema (111) e Nova Andradina (117). No mês, o Brasil gerou 196,9 mil empregos formais.

No acumulado de 12 meses (de maio de 2021 a abril de 2022), Mato Grosso do Sul gerou 37.808 empregos com carteira assinada. E para impulsionar ainda mais as contratações, até sexta-feira (10), a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) realiza o Feirão Digital de Empregos por meio do aplicativo “MS Contrata+”, disponível para IOS e Android.

Com informações do Portão do Governo de MS.

