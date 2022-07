Empreendedorismo para jovens: Cidade dos Meninos recebe Programa Negócio Cultural em Campo Grande

O Programa Negócio Cultural da Águas Guariroba foi apresentado na tarde desta quinta-feira (28) para mais de 230 jovens do projeto Cidade dos Meninos, em Campo Grande. O programa, que já soma mais de 1500 inscritos, é um dos maiores voltados ao empreendedorismo, e conta com a parceria do Sebrae-MS e Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.

A iniciativa é patrocinada pela Águas Guariroba, do grupo Aegea Saneamento, e realizada pela Ecotransforma Produções e NTICS Projetos. Com a adesão da Cidade dos Meninos, o programa amplia o alcance de capacitações em Campo Grande, com oficinas gratuitas para microempreendedores locais, pequenos produtores e jovens a partir de 15 anos na Capital.

O lançamento do programa contou com a participação do diretor de relações institucionais da AEGEA R1, Paulo Antunes Siqueira, da diretora técnica do Sebrae, Maristela França e do superintendente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Ulisses Carvalho.

Para o diretor-presidente da Cidade dos Meninos, Antônio Ramon Marcondes, o programa Negócio Cultural é uma porta de entrada para os jovens através de capacitações em empreendedorismo, além de atender a todos que tem interesse em iniciar um empreendimento.

“A Cidade dos Meninos conta com cursos para menores aprendizes, que são crianças de 14 a 15 anos e a Águas Guariroba nos trouxe uma programação de empreendedorismo que dá origem a essa parceria. Hoje a Cidade dos Meninos assina a adesão ao programa com outras instituições também. São cursos online e gratuitos o que acabam refletindo a realidade de hoje do jovem que está sempre conectado. É uma grande oportunidade para a educação desses jovens que hoje buscam ingressar no campo do empreendedorismo”, explicou Antônio.

O diretor de relações institucionais da AEGEA R1, Paulo Antunes Siqueira, destacou as parcerias já conseguidas pelo Negócio Cultural e a importância do alcance do curso na formação de jovens empreendedores.

“Esse é um programa que a AEGEA através da Águas Guariroba lançou em seis cidades pelo Brasil. Em Campo Grande já temos parcerias garantidas e na Cidade dos Meninos conseguimos trazer uma parceria à parte, com cursos direcionados ao público jovem e com vagas ilimitadas. É um programa que contribui para o empreendimento e estabelece uma forma de criar seu primeiro negócio, capacitação e formando o cidadão.”, destaca Paulo Antunes.

Cidade dos Meninos

A Cidade dos Meninos é instituição privada de caráter social, sem fins lucrativos, que tem como missão “fazer diferença” na vida da juventude, desenvolvendo educação cidadã e cursos de qualificação profissional básica para jovens de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade econômica e social.

A instituição funciona dentro de uma rotina, à semelhança de uma escola de ensino regular, onde a maior característica é o desenvolvimento de bons hábitos de estudos, de bom comportamento e de civismo. Fundada em dezembro de 1998, a Cidade dos Meninos passou a receber os primeiros jovens em Agosto de 2001 e já beneficiou mais de 5.500 adolescentes.

