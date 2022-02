Em MS, três bancos são autuados por mau atendimento

Em Mato Grosso do Sul, três bancos foram autuados por mau atendimento ao consumidor após inúmeras denuncias registradas no Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor).

A penalização foi emitida para o Banco Mercantil do Brasil localizado na avenida Marechal Rondon 1 245, centro. Caixa Econômica Federal Júlio de Castilhos, localizada na rua Valdez, 69 na vila Alba e o Santander.

Entre as reclamações feitas por usuários, estão: filas externas sem senha, falta de atendimento priotitário e tempo amplo de espera que excedia o que prevê as leis estadual e municipal, sendo verificado demora de até 55 minutos em dias normais.

Com a assessoria