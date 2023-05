Em MS, 328,2 mil segurados do INSS vão receber 13° salário antecipado

Montante gasto no Estado será de R$ 287,8 milhões

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão receber o 13º salário antecipadamente, em 2023.

Em Mato Grosso do Sul, 328.285 pessoas irão receber a antecipação do salário, contabilizando um total de R$ 287.863.591,03.

Já no Brasil, a medida vai beneficiar mais de 30 milhões de segurados, totalizando R$ 62,6 bilhões.

São Paulo é o Estado que receberá o maior repasse para pagamento do abono anual, levando em conta os dois meses de pagamento. Em seguida, aparece Minas Gerais, com R$ 6,9 bilhões em repasses, seguido por Rio de Janeiro (R$ 6 bilhões), Rio Grande do Sul (R$ 5 bilhões), Paraná (R$ 3,67 bilhões) e Bahia (R$ 3,6 bilhões).

Com o objetivo de minimizar os impactos provocados pela pandemia da covid-19, o decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), destaca que o pagamento será feito em duas parcelas.

De acordo com o INSS, para quem recebe um salário mínimo, os depósitos referentes à primeira parcela serão feitos junto com o benefício normal, entre os dias 25 de maio e 7 de junho.

Já em relação aos segurados que têm renda mensal acima do piso nacional, terão os pagamentos creditados a partir de 1º de junho. A segunda parcela será de 26 de julho a 7 de julho.

O piso nacional atual de R$ 1.320, que é o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílio-doença, em 2023. Já o teto do Instituto Nacional do Seguro Social estabelece que o valor máximo de qualquer benefício pago é R$ 7.507,49.

Quem tem direito?

Têm direito ao benefício os segurados e dependentes da Previdência Social que, neste ano, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Já não têm direito ao 13º salário os segurados que recebem benefícios assistenciais. Por isso, o número de benefícios com o 13º salário é menor do que o número total de benefícios pagos pelo INSS.

Em relação aos benefícios concedidos após o mês de maio de 2023, o pagamento do abono anual será efetuado em parcela única, juntamente com a mensalidade da competência de novembro de 2023.

Pagamento

Para saber quando o pagamento será depositado, o segurado precisa saber o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram