Em MS, 21,2% dos contratados trabalham mais de 44 horas semanais

Mato Grosso do Sul ocupa a 6ª posição entre as Unidades da Federação com maior média de horas trabalhadas por semana, segundo dados da PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No Estado, 22,1% dos trabalhadores têm jornada semanal superior a 44 horas, limite estabelecido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

O levantamento considera 1,3 milhão de pessoas com 14 anos ou mais ocupadas na semana de referência da pesquisa. A distribuição da carga horária no Estado revela diferentes realidades entre os trabalhadores. Cerca de 3,2% têm jornadas de até 14 horas semanais, enquanto 14,6% trabalham entre 15 e 30 horas por semana.

Já 3,3% possuem uma carga semanal entre 31 e 39 horas, e 57,7% dos trabalhadores têm jornada entre 40 e 44 horas semanais, faixa que representa a maioria da força de trabalho do Estado. No entanto, 11,1% trabalham entre 45 e 48 horas, e outros 10,1% ultrapassam 49 horas semanais.

A média semanal de horas trabalhadas no Estado é de 39,9, superior à média nacional, que é de 39,2 horas. Santa Catarina lidera o ranking nacional com 40,8 horas, seguida por São Paulo (40,6 horas) e Mato Grosso (40,4 horas). Por outro lado, os estados com as menores médias são Piauí (34,2 horas), Maranhão (36,1 horas) e Paraíba e Ceará, ambos com 36,9 horas.

No Brasil, 75% dos trabalhadores possuem carga horária semanal de 40 horas ou mais.

Por Djeneffer Cordoba