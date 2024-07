Em Campo Grande, criminosos se passam por funcionários dos Correios e aplicam golpe da taxa extra

Além da “taxa das blusinhas”, medida que estabelece uma cobrança de 20% sobre encomendas internacionais de até 50 dólares, cerca de R$ 280 consumidores podem pagar mais caro nas compras online se não se atentarem no golpe do falso SMS Sobre encomenda que chega no telefone da vítima e também por e-mail.

No texto, os criminosos se passam pelos Correios e afirmam ter uma encomenda retida daquele cliente. Além disso, junto com a mensagem, há um link para a liberação do suposto produto. Acessando o link, há um ambiente parecido com o sistema dos Correios. Assim, os golpistas induzem a vítima a fazer uma transferência via PIX . Além disso, na tela de pagamento, eles solicitam dados pessoais como nome completo, CPF e e-mail. Em geral, o texto do golpe do SMS dos Correios segue um padrão. A frase diz: “CORREIOS: Seu pedido foi temporariamente retido. Para saber mais, clique no link” ou “Informamos que seu pedido foi barrado pela fiscalização alfandegaria. Para mais informações, acesse”.

A esteticista, Rafaela Garcia de 24 anos, na correria do dia a dia acabou caindo no golpe e perdeu R$ 99. Ela comprou um tênis e pelo valor já imaginava que seria taxada e ficou aguardando uma notificação do Correios. No último dia 16 recebeu uma mensagem afirmando que suas compras foram taxadas, ela entrou no link colocou o CPF e logo apareceu o nome completo dela. “Eles me deram esse código de rastreio, mas primeiro fiz o pagamento, depois voltei pra conferir onde estaria presa a encomenda foi quando percebi que era um código falso de uma encomenda que foi postada em fevereiro. Na hora estava desatenta, conversando com minha família e paguei, ai usei a chave Pix, mas finalizei o Pix pelo meu cartão de crédito, então depois veio o comprovante de pagamento nas mensagens dizendo que paguei pra uma instituição chamada “pagamento digital”. Achei estranho e voltei pra checar a mensagem novamente, foi quando percebei que cai no golpe”, finalizou.

Depois de todo o transtorno, Rafaela entrou em contato com a operadora para tentar recuperar o valor, mas está em análise. Em Campo Grande diversas pessoas estão postando alertas após caírem no golpe.

Os golpistas não param, a operadora de caixa Bruna Karen Mendonça de 31 anos, também foi uma das vítimas, ela fez uma compra em uma loja da China e também foi taxada, recebeu uma mensagem falando sobre o valor com o link de pagamento no valor de R$ 130. “Fiz o pagamento no final da noite no outro dia pela manhã fui conferir e logo descobrir que cai no golpe. Aquele valor foi para uma conta desconhecida. Perdi meu dinheiro e as mercadorias, pois agora não vou mais pagar pelo valor da taxa”, afirmou a vítima.

Com dezenas de pessoas caindo no golpe, correios emitiu uma alerta aos clientes:

Em comunicado oficial, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos afirmou que golpistas estão enviando mensagens falsas simulando um comunicado dos Correios sobre encomendas retidas na alfândega com um link suspeito, que pode representar risco de invasão ou roubo de dados pessoais.

“Os Correios não enviam e-mails e nem mensagens de redes sociais ou aplicativos de mensagem. Além disso, a Receita Federal nunca liga ou manda mensagens para cobrar pagamento para liberar mercadorias. A entrega de encomendas importadas não é exclusividade dos Correios e pode ser realizada por outros operadores logísticos. Para as remessas internacionais recebidas pela via postal, o pagamento dos tributos deve ser realizado somente pelo site dos Correios, no ambiente Minhas Importações dos Correios”, informou os Correios.

