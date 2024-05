Dólar acelera perdas e cai a R$ 5,06 após dados fracos de emprego nos EUA

O dólar registra mais uma sessão de forte queda e caminha para fechar a semana abaixo dos R$ 5,10 nesta sexta-feira (3), após a divulgação de um relatório de emprego nos Estados Unidos que mostrou criação de vagas abaixo do esperado em abril.

Segundo o Departamento do Trabalho dos EUA, a economia do país abriu 175 mil vagas fora do setor agrícola no mês passado no mês passado. A previsão de economistas consultados pela Reuters era de 243 mil vagas. Os dados de março, no entanto, foram revisados para cima.

A taxa de desemprego subiu de 3,8% para 3,9%, permanecendo ainda abaixo de 4% pelo 27º mês consecutivo.

Já os salários aumentaram 3,9% nos 12 meses até abril, após uma alta de 4,1% em março. O crescimento dos salários em uma faixa de 3,0% a 3,5% é considerado consistente com a meta de inflação de 2% do Fed.

Os novos dados mostraram que a criação de vagas desacelerou e os ganhos salariais também enfraqueceram, desencadeando uma queda global da moeda americana. Às 9h50 (horário de Brasília), o dólar caía 0,94%, cotado a R$ 5,063.

Na quinta (2), o dólar registrou queda expressiva em dia de ajustes após o feriado de Dia do Trabalho e com uma nova decisão de juros pelo Fed (banco central americano), que decidiu manter as taxas de juros entre 5,25% e 5,5%, o nível mais alto em 23 anos.

No cenário doméstico, o mercado repercutiu a decisão da Moody’s de melhorar a perspectiva do Brasil de “estável” para “positiva”.

Com isso, o dólar caiu 1,52%, terminando o dia cotado a R$ 5,112, enquanto o Ibovespa subiu 0,95%, aos 127.122 pontos.

Com informações da Folhapress

