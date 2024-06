Dólar abre em alta e volta a ser cotado acima dos R$ 5,40

O dólar abriu em alta nesta segunda-feira (17), e voltou a ser cotado acima dos R$ 5,40, iniciando uma semana em que o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco central do Brasil se reúne para decidir a nova Selic, taxa básica de juros.

A expectativa do mercado financeiro é de que o Copom mantenha a taxa Selic inalterada em 10,50% ao ano, por conta da aceleração da inflação brasileira, ao mesmo tempo em que os juros permanecem elevados nos Estados Unidos.

Dólar

Às 09h40 (horário de Brasília) , o dólar subia 0,46%, cotado a R$ 5,4069. Na máxima do dia, já bateu os R$ 5,4117.

Na última sexta-feira (14), a moeda norte-americana subiu 0,28%, cotado a R$ 5,3819.

Com o resultado, acumulou altas de: 0,80% na semana; 2,24% no mês; 10,60% no ano.

Com informações do g1