Dia dos Pais: serviços de barbearia tem variação de até 300% em Campo Grande

Alternativa para presentear no Dia dos Pais, os serviços de barbearia podem variar até 300% em estabelecimentos de Campo Grande. Levantamento do Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), avaliou os preços de seis serviços em 11 empresas.

Conforme a pesquisa, realizada entre os dias 5 e 6 de agosto, aparar a barba é o item com a maior variação de preços. É possível contratar o serviço por R$ 15 no Bairro Carandá Bosque, enquanto no São Francisco ele vale R$ 60. A diferença entre os estabelecimentos é de 300%.

Tratamento utilizado no alisamento capilar, a escova progressiva masculina teve registrados valores entre R$ 80 no Buriti e R$ 200 no Centro, variação de 150%. O mesmo percentual foi observado no serviço de sobrancelha por R$ 10 nos bairros Carandá Bosque e Centro, ante os R$ 25 no Vilas Boas.

O melhor custo benefício está presente no combo de cabelo e barba, que pode ser adquirido por R$ 70 na Vila Planalto ou R$ 120 no São Francisco. Ele, inclusive, é o item que apresenta menor diferença de preços entre os serviços pesquisados, 71,43%.

“Nossa pesquisa é um indicativo quanto ao valor aplicado aos serviços de barbearia, mas há que se considerar também a experiência que pode estar presente durante o atendimento”, pontua o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti. “Importante lembrar ainda da nota fiscal, que comprova a existência da relação de consumo”.

O levantamento completo pode ser consultado no site do Procon/MS.

Com Gov MS