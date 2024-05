Dia dos Namorados: Movimentação econômica será 7% menor neste ano

A estimativa caiu de R$ 371 milhões em 2023 para R$ 360 mil

O Dia dos Namorados está chegando e o comércio de Campo Grande se prepara para receber os casais que vão às compras para presentear no dia 12 de junho. Porém a movimentação na economia em Mato Grosso do Sul, neste ano (R$ 360,22 milhões) é 7% menor em comparação à 2023 (R$ 371 milhões). A principal razão para a queda dos números, é que segundo economistas da Fecomércio/MS em parceria com Sebrae/MS-entidades que realizam a pesquisa de Intenção de Consumo em datas comemorativas, neste ano, mais pessoas estão solteiras.

“Teremos redução dos percentuais das pessoas que presentearão e também comemorar e a razão dessa redução é que a maioria dos entrevistados (52,67%), que não celebrará a data, não está namorando. O valor médio a ser gasto com comemorações também está um pouco menor, já o valor médio a ser gasto com presentes teve um leve aumento”, explica a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Em 2023, a movimentação no Dia dos Namorados foi de R$ 209,7 milhões na compra dos presentes e em comemorações ficou em R$ 161,6 milhões. Para tentar driblar as estimativas e garantir um bom volume de vendas, o presidente do IPF/MS, Edison Araújo, orienta os empresários para prepararem as equipes, vitrines e combos especiais que chamem a atenção dos consumidores e que fiquem atentos às prioridades de quem vai às compras.

“A pesquisa revela que 67% dos consumidores pretendem comprar à vista e oferecer um bom desconto pode ser um chamariz para atrair o cliente, além da qualidade do produto, que é outra prioridade do consumidor. O empresário tem que inovar e aproveitar datas comemorativas como essa para refazer o caixa, melhorar o fluxo e ganhar um fôlego financeiro”, afirma.

Compras de presentes

Para agradar o parceiro (a) não tem preço! Com este pensamento os consumidores sul-mato-grossense podem injetar cerca de R$ 189,60 milhões na economia do estado. Segundo a pesquisa, o gasto médio neste ano será de R$ 247,06. Entre os que vão comprar, as opções mais apontadas foram: roupas (25%), perfumes (24%), calçados (15%) e flores (13%). As lojas do centro são a preferência dos entrevistados (65,16%) e a escolha do namorado/a vai ser essencial para a compra (25,79%). O analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, explica que os lojistas devem estar atentos às dicas da pesquisa para obter bons lucros.

“O Dia dos Namorados cria memórias, então, no geral, as pessoas procuram por presentes especiais para o seu par, o que faz com que a data seja propícia para movimentação no comércio local. A pesquisa traz que os presentes preferidos serão roupas, perfumes, calçados e flores. Assim, os pequenos negócios, como lojas de presentes, chocolaterias artesanais, floriculturas, restaurantes e entre outros ramos devem se preparar para receber esses casais em busca ‘daquele algo a mais’ para agradar os parceiros. Logo, os empresários devem considerar a criatividade como um fator relevante para encantar os seus clientes e criar essas experiências”, ressalta.

O aporte na economia com as comemorações representará R$ 170,61 milhões para o período, com gasto médio de R$ 215,49. Entre os que afirmaram que vão comemorar a data (53,30%), a maioria priorizou a celebração nos restaurantes (55%) e a segunda opção foi preparar a comemoração em casa (18%). A pesquisa ouviu 2015 pessoas entre os dias 29 de abril a 04 de maio nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas. A margem de erro da pesquisa é de 5% a 6% percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

Por Suzi Jarde

