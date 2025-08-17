Desenrola Rural ultrapassa meta e soma 313 mil operações de renegociação de dívidas

O programa vem transformando a realidade de produtores familiares em Campo Grande

O Desenrola Rural, programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), superou a meta inicial de 250 mil operações e já registra 313.132 renegociações em todo o país, beneficiando 175.543 agricultores e agricultoras familiares. O volume renegociado chega a R$ 6,3 bilhões, segundo dados consolidados até 23 de julho de 2025.

“Estávamos perdendo a esperança. Agora vemos que podemos voltar a investir, plantar, colher e alimentar a nossa cidade, o nosso Brasil”. As palavras são do agricultor familiar Pedro Paulo, do Assentamento Conquista – localizado na zona rural de Campo Grande. O depoimento expressa o impacto que o Programa Desenrola Rural levou para a região.

O Desenrola Rural é voltado exclusivamente a agricultores familiares, abrangendo pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais (como quilombolas e indígenas), assentados da reforma agrária e cooperativas vinculadas à agricultura familiar. O programa foi criado para possibilitar a liquidação ou a renegociação de dívidas de agricultores familiares em situação de inadimplência, contemplando modalidades como DAU (Dívida Ativa da União), fundos constitucionais, crédito de instalação e financiamentos rurais.

O secretário municipal da Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), Ademar Silva Jr. Explica que o objetivo é reforçar o compromisso enquanto administração municipal com o fortalecimento da agricultura familiar e mostrar a força de parcerias bem articuladas.

“Banco do Brasil e equipe Semades juntas ampliaram o alcance do Desenrola Rural, levando dignidade, autonomia e oportunidade para quem produz o alimento que chega às mesas dos brasileiros”, diz Ademar.

Além de recuperar a adimplência e permitir o acesso novamente ao crédito rural por meio das linhas do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o Desenrola Rural fortalece economicamente a agricultura familiar, contribuindo para a sustentabilidade, a ampliação da capacidade produtiva e a geração de renda no campo.

Resultados

A maior parte das renegociações envolve dívidas de pequeno valor, especialmente nas operações junto à PGFN, muitas delas abaixo de R$ 20 mil. O recorte regional mostra o Nordeste na liderança em número de operações, seguido pelo Sul. Entre as operações registradas, 72,8% foram junto à PGFN (Dívida Ativa da União), 8,2% via Banco do Nordeste (Fundos Constitucionais), 9,2% com o Sicredi, e outras instituições como Banco do Brasil, Caixa, BRDE e Incra também registraram milhares de operações no período.

Outro ponto relevante é o alcance entre famílias assentadas: foram 5.460 operações de Crédito Instalação do Incra renegociadas, beneficiando 4.667 famílias e regularizando R$ 60,9 milhões.

Para participar do Desenrola Rural, o agricultor ou agricultora familiar deve procurar o banco ou instituição financeira onde contratou o financiamento, levando documento de identificação e informações sobre o contrato. Também é possível buscar atendimento nos pontos de apoio do MDA, sindicatos, cooperativas ou entidades credenciadas. Cada instituição parceira realiza o cálculo da dívida e apresenta as condições de liquidação ou renegociação previstas no programa.

Por Suzi Jarde

