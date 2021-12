Débitos com ICMS, Detran, Iagro, Imasul, Agems e Procon podem ser quitados no novo Refis

Mais uma vez, o governo do Estado, dará a oportunidade para que o contribuinte sul-mato-grossense quite seus débitos com o fisco estadual.

O novo Refis concede descontos e parcelamento de dívidas em relação a impostos, assim como a multas de instituições como Iagro, Imasul, Agepan e Procon. O governador Reinaldo Azambuja vem destacando as vantagens concedidas aos motociclistas.

Também estão previstas vantagens para quitação de dívidas com Fundersul, ITCD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), um novo prazo para entrega da EFD (Escritura Fiscal Digital), com isenção de multa. O governador destacou quem não poderá ser beneficiado pelo Refis do Imasul.

Segundo o governador também está em estudo um projeto para um Refis do Inmetro.