Debate sobre horário de verão pode aumentar lucro de bares em até 15%

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) fez um apelo à retomada do horário de verão, em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin e ao ministro do Turismo, Celso Sabino.

O motivo seria o impacto positivo direto no faturamento, que deve aumentar entre 10% e 15%. Embora não haja definição do governo a respeito do tema, em Campo Grande, proprietários de bares e restaurantes já avaliam a retomada como positiva, pois com maior tempo de luz natural, as pessoas se sentem mais à vontade para um happy hour ao fim do dia, por exemplo.

Segundo o presidente da Abrasel-MS, João Francisco Denardi, a volta do horário de verão é uma medida que traz impactos positivos à economia.”Estimula o consumo em loja, bares e restaurantes, pois proporciona mais tempo de luz natural durante os dias, favorecendo o consumo e a frequência de clientes nos estabelecimentos, além de trazer mais movimento e segurança às cidades, de um modo geral”, argumenta o presidente.

O presidente da Abrasel Nacional, Paulo Solmucci, elucida que o maior tempo de luz natural favorece o consumo, a frequência da clientela e até mesmo a segurança das cidades. “Seria favorável para todo o país, afinal contribui para a economia de energia e reduz custos operacionais nas empresas, mesmo que não estejamos, no momento, com risco de desabastecimento”, afirma.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia disse que não há necessidade, até o momento, de adotar o horário de verão no Brasil – suspenso desde 2019, no governo do ex- -presidente Jair Bolsonaro. O setor, que atualmente gera renda direta para mais de 7 milhões de brasileiros e tem cerca de 1,5 milhão de empreendimentos no país, ainda se recupera dos prejuízos causados pela pandemia.

Expectativa

Para o proprietário do Barzin Carandá, Jean Michelette, de 28 anos, se voltasse o horário de verão seria bom para o setor. “A extensão do horário de luz natural encoraja as pessoas a saírem mais cedo de casa e a aproveitarem o tempo prolongado, o que se traduz em um aumento na movimentação e no consumo nos estabelecimentos. Com dias mais longos, as pessoas tendem a estender suas atividades fora de casa, incluindo refeições e encontros sociais, o que beneficia o setor de bares e restaurantes”, disse.

Jean acredita também que a mudança também influencia no comportamento dos consumidores. “A mudança no relógio pode influenciar o comportamento dos consumidores, levando- -os a estender seus programas noturnos, o que pode aumentar a demanda por serviços de alimentação e entretenimento. No geral, o horário de verão tem o potencial de impulsionar o movimento e o faturamento do meu empreendimento, criando uma oportunidade adicional para atrair clientes e aumentar a receita”, destaca.

O outro lado

Para o grupo proprietário do Imakay, para os bares, será positivo. No entanto, para os restaurantes, que assim como eles, atendem em períodos noturnos, talvez não seja tão rentável como parece. A representante de marketing do Imakay, Nathalia Chermont, explica que “há certos benefícios para bares em geral, uma vez que a pessoa sai do trabalho e consegue ir direto para um happy hour. Entretanto, para os restaurantes, que são o nosso nicho, ficamos em desvantagem, já que os clientes começarão a chegar mais tarde, por existir a sensação de que o jantar deve ser mais tarde”, avalia.

A proprietária da Vitrine Grill, Dayane Martins Ferreira, de 38 anos, explica que por atender apenas no almoço, talvez a volta do horário de verão não interfira diretamente para o setor. Mas, em geral e para o setor, a decisão, caso seja a retomada, é bem-vista.

“Para quem trabalha à noite, eu acho que será positivo, porque o happy hour dá uma oportunidade a mais de as pessoas darem uma esticada, o dia acaba ficando um pouco maior e eu acho que fica propício. O happy hour é aquele horário de fim de tarde, em que as pessoas saem do trabalho e vão direto, de alguma forma, confraternizar com os amigos. De fato, é importantíssimo e tem que ter, porque é realmente um momento de confraternização”, pontua a proprietária.

Por – Julisandy Ferreira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.