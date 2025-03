De corte de cabelo a unha, salões de beleza preparam combos para lucrar no Mês da Mulher

Os “mimos femininos” chegam a custar entre R$ 60 e R$ 200 em estabelecimentos em Campo Grande

Março é, também, carinhosamente conhecido como o Mês da Mulher. E, tratando-se de mulher, o mercado da beleza e de procedimentos de autocuidado feminino enxergam na data uma ótima oportunidade para dar um upgrade nas vendas. Pois, nessa época do ano, a procura por salões e centros de estética aumenta consideravelmente, conforme destacou a presidente do Sindiprocab-MS (Sindicato dos Proprietários e Salões de Barbeiros, Cabeleireiros e Institutos de Beleza), Lucimar Roza.

“No mês de março, com as comemorações à mulher, aumenta a procura pelos salões e centros de estética para dar uma repaginada e realçar ainda mais a beleza. Os estabelecimentos da área da beleza entram no clima de festa também. São criados serviços exclusivos para as mulheres. Criam pacotes completos que vão desde o básico até os mais sofisticados, com preços atraentes”, pontua a representante dos salões de beleza.

No salão de beleza onde o cabeleireiro Di Farrel trabalha, os procedimentos mais procurados são: corte de cabelo, seguido por hidratação, tintura capilar, escovas progressivas, maquiagens, manicure e aplicação em acrílico. O especialista em hair, que atua há mais de 40 anos no setor da beleza, garante que os procedimentos são um presente que toda mulher adora.

“É um presente que não tem erro, e fica a dica para os maridos que queiram presentear sua mulher neste mês, ou filhos que queiram presentear a mãe. E, sem dúvida, os pacotes com coloração, hidratação, escova e penteados movimentam o salão o mês todo. Agora, por exemplo, temos o combo especial para as clientes que fazem hidratação Wella mais escova por apenas R$ 99,90”, detalha o profissional sobre as promoções.

Pensando em aumentar o fluxo de clientes neste mês, o salão localizado na Avenida Mascarenhas de Moraes, no Monte Castelo, ofereceu no último sábado um coffee break com brindes para as clientes. De acordo com a gerente do estabelecimento, o mês é importante para o setor, pois, além de se comemorar o Dia Internacional da Mulher, é também o Mês do Consumidor, celebrado no próximo sábado (15).

Vale a pena pesquisar

De acordo com um levantamento de preços do Procon de Mato Grosso do Sul, entre esses serviços de autocuidado feminino, houve uma variação de 260%. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de fevereiro e comparou nove serviços comercializados por cinco empresas localizadas na região central da Capital. Foi observado que a maquiagem teve a menor variação, de 27,39%, apresentando valores entre R$ 157 e R$ 200. Já o corte de cabelo variou de R$ 61 a R$ 220, ou seja, 260,66% de diferença entre os estabelecimentos pesquisados.

Em entrevista para O Estado, o secretário-executivo do Procon estadual, Angelo Motti, esclareceu que as variações de preços ocorrem por diversos motivos, como, por exemplo, a localização, a especialização profissional e a experiência oferecida às consumidoras.

“É importante ressaltar a necessidade de se garantir preços justos e igualdade de acesso às mulheres, não devendo ser aplicada diferenciação sem justificativa clara e objetiva. A segurança e a qualidade do serviço devem ser asseguradas, devendo existir informação prévia quanto aos eventuais riscos associados ao procedimento, havendo atenção especial à mulher consumidora gestante. Em caso de dúvidas ou reclamações, o Procon MS está disponível pelo telefone 151 e no site www.procon.ms.gov.br”, orienta Motti.

A presidente do Sindicato da Beleza, Lucimar, ainda reforça que os valores cobrados consideram também o investimento na qualificação e especialização do profissional da área. “Os profissionais investem muito em atualização. Alguns salões usam produtos de primeira linha específicos para cada tipo de cabelo. Além do investimento nos instrumentos de trabalho, como tesouras, navalhas, tesouras fio a laser ou fio navalha e secadores. São instrumentos muitas vezes até importados e de custo elevado, o que faz a diferença no corte de cabelo”, pontuou sobre a diferença de valores cobrados nos salões.

Por Suzi Jarde

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.