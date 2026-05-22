Datafolha aponta que 68% dos endividados esperam benefícios com o Desenrola 2

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nessa quinta-feira (21) mostra que 68% dos brasileiros endividados acreditam que serão beneficiados pelo Desenrola 2, nova edição do programa federal de renegociação de dívidas. O levantamento também indica que 82% desse público enxergam impactos positivos do programa para a economia do país.

Segundo os dados, 62% dos brasileiros afirmaram já ter conhecimento da nova fase do Desenrola. Entre os endividados, o índice de otimismo com o programa supera os percentuais de avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 31% de aprovação entre ótimo e bom e 46% de aprovação ao desempenho do presidente.

Entre os brasileiros sem dívidas, 39% afirmam acreditar que terão algum benefício financeiro pessoal com o programa, enquanto 73% avaliam que a medida ajudará a economia de forma geral. Nesse grupo, 30% classificam o governo como ótimo ou bom e 45% aprovam a gestão presidencial.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios brasileiros entre os dias 12 e 13 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Considerando o total de entrevistados, entre endividados e não endividados, 77% demonstraram otimismo com os efeitos do Desenrola 2 na economia brasileira. Desses, 49% acreditam que o programa trará muitos benefícios para a atividade econômica e 28% avaliam que os impactos positivos serão moderados.

Por outro lado, 17% disseram que a economia não deverá ser beneficiada, enquanto 5% não souberam responder.

Em relação aos efeitos pessoais, 53% dos entrevistados afirmaram acreditar que sentirão impactos positivos no orçamento familiar. Dentro desse grupo, 39% disseram esperar muitos benefícios e 19% acreditam em ganhos menores.

Ainda assim, o Datafolha aponta que quatro em cada dez brasileiros não esperam benefícios diretos para suas finanças.

Pesquisa mostra diferenças por perfil político e renda

O levantamento também mediu a percepção do programa entre eleitores de diferentes grupos políticos. Entre os entrevistados que afirmam intenção de voto em Lula nas eleições de 2026, 64% acreditam que serão beneficiados pelo Desenrola 2.

Já entre apoiadores do senador Flávio Bolsonaro, o índice cai para 44%.

De acordo com o instituto, moradores da Região Nordeste, jovens e pessoas de baixa renda são os grupos mais otimistas em relação ao programa.

Entre os nordestinos, 62% acreditam que serão beneficiados. O percentual chega a 60% entre pessoas de 25 a 34 anos e a 61% entre aqueles com renda mensal de até dois salários mínimos, equivalente a R$ 3.242.

Desenrola 2 já renegociou R$ 10 bilhões

Com duração prevista de 90 dias, o Desenrola 2 deve permanecer em funcionamento até agosto. Os descontos oferecidos variam entre 30% e 90%, dependendo do tipo de dívida e do prazo de pagamento. Os juros máximos definidos pelo governo são de 1,99% ao mês.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (21) que a nova edição do programa já renegociou R$ 10 bilhões em dívidas de famílias e contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Segundo o governo federal, cerca de 1 milhão de CPFs já foram atendidos, totalizando aproximadamente 1,1 milhão de operações realizadas.

A partir da próxima terça-feira (26), trabalhadores também poderão utilizar recursos do FGTS para quitar dívidas dentro do programa. As regras permitem o uso de até 20% do saldo disponível no fundo ou até R$ 1 mil, prevalecendo o valor maior.

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