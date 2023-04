Corredor ecológico: Suzano quer conectar 136 mil hectares de vegetação nativa do Cerrado, em MS

As mudas nativas vão interligar seis municípios do Estado

Com o propósito de conservar importantes biomas brasileiros, a Suzano quer conectar 136 mil hectares de áreas prioritárias de conservação ambiental do bioma Cerrado, por meio da implantação de um corredor ecológico de 394 quilômetros, em Mato Grosso do Sul. A iniciativa prevê ações de reflorestamento com mudas nativas, interligando áreas prioritárias de seis municípios do Estado.

O corredor percorrerá as cidades de Água Clara, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas, com um corredor que, em extensão, supera a distância de Três Lagoas a Campo Grande, de 345 quilômetros. Sendo assim, a ação está alinhada à meta da companhia, de conectar 500 mil hectares de fragmentos dos biomas do Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia, até 2030. Além disso, as ações também serão desenvolvidas em outros Estados brasileiros, onde a companhia mantém operações. Para o gerente-executivo de Operações Florestais da Suzano, Leonardo Giusti, os corredores ecológicos são uma importante ferramente para unir áreas de conservação separadas por estrada, lavouras, pastagem ou desmatamento.

“Assim, os animais podem circular, se alimentar e se reproduzir com segurança. Além disso, os corredores proporcionam o aumento da dispersão de sementes, contribuindo para o equilíbrio ambiental. Na Suzano, temos um direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo e os corredores ecológicos trazem benefícios, para nós, para a nossa fauna, o nosso clima e para o nosso futuro”, relata Giusti.

O coordenador de Meio Ambiente Florestal da Suzano, Renato Cipriano Rocha, completa que “a Suzano tem o propósito de renovar a vida a partir da árvore e entendemos que atuar nestas áreas prioritárias é fundamental para a conservação da biodiversidade nos territórios onde a empresa tem operações. Estamos engajados nessa iniciativa, reforçando nosso papel de protagonistas frente às ações que promovem mudanças significativas, para todos”.

Biodiversidade

A empresa mantém, desde que chegou no município de Três Lagoas, em 2007, o programa de monitoramento da fauna e da flora, que inclui uma política de desmatamento zero e ações de recuperação de áreas degradadas. Diante desse cuidado, atualmente, a empresa possui 169,3 mil hectares destinados exclusivamente à conservação ambiental.

Nas áreas florestais da Suzano, já foram catalogadas mais de 1,3 mil espécies de fauna e da flora. São mais de 700 espécies de animais silvestres identificadas, sendo 20 delas ameaçadas de extinção, conforme os critérios da IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza, na sigla em inglês) e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

