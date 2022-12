Conselho Deliberativo do Sebrae elege gestão 2023 a 2026

O Sebrae/MS elegeu nesta quarta-feira (07) os novos dirigentes do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), do Conselho Fiscal e da diretoria executiva para o quadriênio 2023-2026. Representando a Fecomércio MS, a gerente administrativa financeira da Federação, Priscila Ferraz, compõe, na nova gestão, o Conselho Fiscal.

O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, assumiu a presidência do Conselho Deliberativo. Ele substituirá Sérgio Longen, que é atual presidente do Sistema Fiems. Para a diretoria executiva, Claudio Mendonça foi reconduzido a diretor-superintendente da instituição, tendo como diretor de Operações Tito Estanqueiro e, como diretora-técnica, Sandra Amarilha. As definições aconteceram durante Reunião Extraordinária do CDE, realizada na sede do Sebrae em Campo Grande.

Já o Conselho Fiscal do Sebrae/MS para o período será composto pelos representantes titulares: Augusto Cesar Merey Vilhalba, Priscila Ferraz Caetano e Breno dos Reis Martins. Já os suplentes serão Analu Fortes Melo, Valmira Gomes Carvalho e Mariane Keiko Miagusko de Oliveira.

O Conselho Deliberativo do Sebrae em Mato Grosso do Sul é composto pelas seguintes instituições: AMEMS, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, FAEMS, FAMASUL, FECOMÉRCIO, FIEMS, FUNDECT, SEBRAE NACIONAL, SEGOV e UFMS.