Confiança da indústria cai 3,8 pontos em outubro

O Índice de Confiança da Indústria (ICI), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 3,8 pontos, na passagem de setembro para outubro deste ano. Na segunda queda seguida, o indicador atingiu 95,7 pontos, o pior resultado desde março de 2022.

Dos 19 segmentos industriais pesquisados pela FGV, 17 registraram queda de confiança dos empresários.

O resultado do ICI em outubro foi puxado principalmente pelo recuo do Índice da Situação Atual, que verifica a confiança no presente e que caiu 4,5 pontos, chegando a 96,4 pontos, o menor resultado desde julho de 2020, quando o país ainda adotava medidas de isolamento.

O Índice de Expectativas, que mede a confiança dos empresários na indústria em relação aos próximos meses, caiu três pontos e chegou a 95.

Por Vitor Abdala – Repórter da Agência Brasil.

