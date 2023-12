Comidas natalinas: Um bom negócio para empreendedoras

Confeiteiras transformam o amor pela culinária em vendas de panetones, bolos e pratos salgados

Aproveitando o período de Natal, empreendedores de Campo Grande lucram com as vendas de delícias natalinas, como panetone, tortas doces e receitas salgadas, tudo alinhado com muita criatividade para garantir um extra, no final do ano.

Exemplo disso é a empresária e dona do “Doçuras dos Anjos Confeitaria”, Lidiane Cavalcanti, 35, que após a perda de um filho viu a possibilidade de sair de uma depressão e transformar a confeitaria em sua principal, renda atualmente.

“Nessa época natalina, chocotones recheados têm mais saída, acompanhados dos bolos no tamanho família. Trabalho também com pão de mel, bolo guirlanda e pudim. Hoje, recebo, em média, de 5 a 8 encomendas de chocotones, porém os minipanetones têm mais pedidos pelas empresas. Já tenho um bom agendamento para esse ano. Acredito que, por ser um produto presenteável, ter diversidade nos sabores, embalagens personalizadas têm um bom volume de vendas”, afirma a empreendedora.

Para o Natal deste ano, o foco da empresária Isadora Melgarejo, de 21 anos, foi investir em sobremesas que servem para compartilhar e presentear, já que esse é o mês das comemorações e trocas de presentes. Dona da marca Doces da Isa há 4 anos, ela compartilhou, com o jornal O Estado, que a expectativa de vendas para o fechamento de 2023 é de 80%, e conta quais foram suas apostas para garantir bons resultados.

“Chocotones de massa artesanal, feitos por nós mesmos, tanto tradicionais quanto trufados, desde recheios mais tradicionais, como brigadeiro aos mais sofisticados, como pistache, taças de sobremesa, bolo de nozes, guirlanda de brownie, são alguns dos itens do nosso menu deste ano. Nossos chocotones tradicionais mini sempre foram um estouro de vendas, todos os anos, e acredito que esse ano não será diferente, pois são excelentes para presentear e é claro que esse ano as expectativas de venda estão altas, pois a cada ano conseguimos chegar a mais pessoas e levar nossos doces para adoçar as comemorações”, destaca a confeiteira.

Com tantas opções de sobremesas doces, a dona Zuleida de Almeida resolveu empreender na contramão da confeitaria, e há anos trabalha na produção de pratos salgados para a ceia de Natal. Ela conta que tudo começou com os almoços preparados por ela, somente para familiares e amigos, os elogios eram tantos que a chefe de cozinha pensou, por que não transformar em negócio?

“Para esse Natal, trabalharemos com lasanha à bolonhesa, lasanha de presunto e queijo ou de 4 queijos, empadão nos sabores de frango e bacalhau. Como acompanhamento, farofa rica, pão surpresa e salpicão. E tem as opções do arroz à grega, arroz temperado e arroz milionário. A expectativa é ser melhor que no ano anterior, os pedidos que tem mais saída são os empadões e as lasanhas”, aponta Zuleida, para as refeições campeãs de encomendas.

Preços

O velho e tradicional panetone vem ganhando “cara nova”, a cada ano que se passa. Graças às técnicas e criatividade das profissionais do ramo da confeitaria, os sabores são dos mais variados, assim como seus valores. Confira alguns dos pesquisados pela reportagem.

Na Doces da Isa, o queridinho chocotone de pistache sai a R$ 165, o chocotone de brigadeiro custa R$ 85, chocotone de Ferrero Rocher, R$ 125; tem também no sabor de Laka com Oreo que custa R$ 118, Chocotone Kinder custa R$ 110. Outras opções menores e mais em conta, como o chocotone tradicional de 100 g custa R$ 10 e R$ 30, o de 500 g. Outra saída para aqueles que não são do time panetone, o bolo de nozes, com o tema “Feliz Natal”, custa R$ 195. Para experimentar essas delícias, as encomendas podem ser feitas pelo contato (67) 99267-3889.

Na confeitaria “Uma Delícia CG”, a sobremesa de travessa ou popularmente conhecido como pavê, o tradicional custa R$ 75, trufado sai a R$ 80, abacaxi com coco, R$ 90. Outras opções de sobremesas geladas, como a travessa de massa branca, morangos, creme de ninho, brigadeiro e mousse de ninho custa R$ 115, ou pode-se escolher a travessa de Sonho de Valsa, com massa branca, creme de ninho, brigadeiro e mousse de ninho por R$ 115. A travessa é de 2 litros e serve de 8 a 10 pessoas.

Na “Doçura dos Anjos Confeitaria”, o chocotone de doce de leite e amendoim, de aprox. 850 g, custa R$ 72. Chocotone de 4 leites sai a R$ 68. Chocotone de brigadeiro de 850 g é vendido por R$ 62. Outra opção mais em conta e saborosa é o panetone ou chocotone de 550 g, que custa R$ 30. Para a criançada tem o minichocotone de 150 g, que custa R$ 15. E o mini de frutas ou gotas de chocolate de 110 g sai por R$ 6 a unidade. As encomendas estão sendo aceitas no contato: (67) 99108-3343.

E para quem não quer mexer com cozinha na noite de Natal, mas não abre mão de uma ceia deliciosa, pode encomendar com a Dona Zuleida pratos variados. Para salada, as opções são de bacalhau vendidas por quilo (R$ 140), salpicão (R$ 80 o quilo) e salada de maionese, R$ 50/kg. Já a lasanha bolonhesa ou de presunto e mussarela sai a R$ 70 o quilo.

As tortas de empadão custam R$ 100 o quilo, e de frango é vendido o quilo por R$ 70. Os complementos, como o arroz milionário sai por R$ 55 o quilo, e a farofa custa R$ 60 o quilo.

