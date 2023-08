Comer pão com margarina não sai menos que R$ 15 para consumidor

Os dois produtos custam, no mínimo, R$ 7,99 e R$ 8,79, respectivamente

Para ter aquele pãozinho de forma com margarina no café da manhã ou final da tarde, o consumidor precisa desembolsar, pelo menos, R$ 16,78. É o que revelou a pesquisa de preços feita pelo jornal O Estado, realizada em seis supermercados de Campo Grande.

O pão de forma teve uma variação de 18,77% e valor médio de R$ 8,70. O preço mais em conta encontrado é de R$ 7,99 e o mais caro de R$ 9,49. Já na margarina, os valores variam de R$ 8,79, no Fort Atacadista e R$ 9,98, no supermercado Pires. A variação foi de 13,54% e a média R$ 9,22.

Alimentos da mercearia, como o arroz de 5 kg (Tio Lautério), custa R$ 18,99 no Assaí e R$ 22,90 no Atacadão. A variação é de 20,59% e o preço médio R$ 21,17.

Feijão de 1 kg (Bem-Te-Vi) apresentou variação de R$ 20,04, custando R$ 6,59 no Atacadão e R$ 5,49 no Comper e Pires. A média para o produto é de R$ 6,05.

O café custa entre R$ 13,29 no Assaí e R$ 16,98, no Pires. A variação apontada é 27,77% e a média de R$ 14,42.

Na sessão de hortifrúti, o quilo da cebola teve média de R$ 3,73 entre os supermercados pesquisados. Custa R$ 2,45 no Assaí e R$ 4,59 no Comper, variou 87,35%.

variou 87,35%. O quilo do tomate variou 60,12%, sendo vendido por R$ 4,99 no Pires e R$ 7,99 no Comper. A média foi de R$ 6.

O corte do coxão mole teve variação de 28,46%, custando R$ 31,90 no Assaí e R$ 40,98 no Comper. A média calculada foi de R$ 35,26.

Setor de limpeza

Itens de limpeza, como o sabão em barra com 5 unidades, teve a média de R$ 14,07, sendo vendido a R$ 11,99 no Atacadão e R$ 17,99 no Nunes (50,03%).

Já o detergente líquido de 500 ml custa entre R$ 2,73 (Assaí) e R$ 3,19 (Nunes). A média é de R$ 2,91 e a variação foi de 16,85%.

