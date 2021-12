Com queda na produção, corte bovino fica mais caro em um mês

O quilo do coxão mole teve aumento de 33%, de acordo com a pesquisa

Com registro de elevação de preço em diversos cenários, as carnes bovina e de frango sofreram um encarecimento em Campo Grande, tanto no comparativo semanal quanto no mensal. O aumento dos valores chega a atingir mais de 41% em apenas uma semana. Segundo estudos, a queda na oferta justifica as majorações da proteína bovina.

Interrompendo, recentemente, a retração dos valores da carne de boi, os cortes voltaram a subir e indicam ritmo elevado. Na variação mensal, o coxão mole ficou mais caro na maioria das lojas apuradas pela reportagem.

O destaque ficou com o Pires, onde foi observada uma elevação de 33,3% no período. Em novembro, o corte bovino era encontrado na rede supermercadista por R$ 29,98. Mas, nesta semana, cada quilo da carne vermelha aumentou quase R$ 10,00, atingindo a cifra de R$ 39,95.

Já no Fort Atacadista, o valor do coxão mole teve alta de 28,7%, saindo de R$ 27,90, e alcançando R$ 35,90 neste mês. Em seguida, no Assaí, o preço do quilo do produto sofreu um crescimento de 18,3%. O custo para levar o corte animal era de R$ 27,90, mas acabou subindo para R$ 32,90.

Na semana, também ocorreu elevação de preço, de 14,5%. No Supermercado Nunes, o valor do coxão mole estava em R$ 34,85. Após sete dias, o mesmo item passou a valer R$ 39,90.

Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), as altas são motivadas pela “retração na oferta de boi para abate. Ademais, mesmo com os envios de carne à China ainda suspensos, os valores da arroba foram impulsionados”

Carne de frango

A proteína com a maior diferença de preço foi a do frango. Há sete dias, o quilo da ave custava R$ 11,99, na rede de Supermercados Pires. Nesta semana, o valor subiu para R$ 16,99, um incremento de 41,7%. No mesmo período, o produto também foi submetido a altas em outro estabelecimento visitado pela reportagem.

No Assaí Atacadista, o aumento foi de R$ 1,10, o que corresponde a uma variação de 13,9%, na semana. Antes, o frango valia R$ 7,89, e depois, foi para R$ 8,99. Em relação há um mês, os números ainda indicam tendência de ascensão de preço.

A ave, que antes podia ser comprada por R$ 12,99, saltou para R$ 16,99, no Pires. Já no Assaí, o quilo do item era vendido a R$ 7,99, e sofreu um acréscimo de R$ 1,00. Ainda no intervalo de um mês, no Atacadão a diferença foi de 5,9%. O pacote de um quilo do frango custava R$ 8,49, e depois, R$ 8,99.

Diferença entre lojas

Na hora de comprar um corte, seja bovino ou de ave, é preciso que o consumidor fique atento aos preços variados pela cidade. A pesquisa encontrou diferença de até 89% no custo do quilo do frango. Para a carne de boi, a discrepância observada foi menor, mas considerável, de 21,4%, entre os supermercados com o maior e menor preço.