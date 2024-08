Chineses vêm a MS e discutem investimento na construção da ponte que ligará Estado ao Paraná

Grupo planeja investir cerca de U$ 5 bilhões em projetos espalhados pelo Brasil

Em visita a Campo Grande, grupo chinês está em Mato Grosso do Sul para discutir novos projetos a serem aplicados no país, que podem totalizar U$ 5 bilhões em investimentos. Aproveitando o momento, o presidente da Socipar (Sociedade Civil Organizada do Paraná), Demerval Silvestre, se reuniu com os investidores para discutir diversas propostas, entre elas, a construção da ponte de dois mil metros que ligará Mato Grosso do Sul ao Paraná.

Atualmente, os governos estaduais aguardam resultado do Evtea (Estudo de Viabilidade Técnico Econômico e Ambiental),que está sendo realizado pela empresa Prosul, de Santa Catarina, com investimento de R$ 3 milhões vindos da Itaipu. Se aprovado, será iniciada a fase de criação do projeto e licitação, para saber qual empresa estará interessada na construção da ponte.

“Isso vai encurtar a viagem em torno de 130 quilômetros do traçado que a gente faz hoje. Não será mais preciso passar nas barragens e no Estado de São Paulo para atravessar de um Estado para o outro. Ao chegar no Porto de São José, do outro lado já é Mato Grosso do Sul”, destacou Demerval.

A conversa com o grupo chinês se mostrou positiva, principalmente por conta dos projetos que já estão sendo discutidos em ambos Estados, como a construção e duplicação das vias que chegam ao porto. No caso de Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel se comprometeu em terminar a pista que liga a cidade de Taquarussu até o ponto onde estará a futura ponte. Já no lado Paranaense, foi aprovado recentemente a duplicação da rodovia, sendo um dos passos importantes para aprovação do projeto.

Por conta da boa imagem que o Brasil tem perante o meio internacional, o presidente da Socipar ressalta a importância de sair na frente com bons projetos para receberem os investimentos necessários. “O Brasil é a bola da vez nas questões do interesse chinês. Quem estiver com todas as informações técnicas, eu tenho quase que certeza que os chineses financiam as obras. Eles querem todas as informações necessárias sobre quanto será investido, como será e qual será o retorno”, pontuou.

Apesar desse e outros investimentos estarem relacionados ao lado da região sul do país, o trabalho com Mato Grosso do Sul deve beneficiar ambos Estados, principalmente no fator econômico. “Embora seja Sociedade Civil Organizada do Paraná, nós temos um trabalho bastante integrado com MS. É um trabalho em conjunto que a gente faz para o desenvolvimento. Na parte técnica, a construção dessa ponte vai aumentar em torno de 50% o número de veículos e encurtar o trajeto de quem passar por ali”, ressaltou.

A reunião aconteceu com o presidente da Associação da Comunidade Chinesa do Recife Brasil, Lu Gongrong e membro do Comitê Internacional da Federação Chinesa de Compatriotas no Exterior.

Por Antonio de Almeida

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais