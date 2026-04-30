Cesta básica tem variação de até 157% em Campo Grande

Levantamento do Procon-MS mostra grandes diferenças de preços entre supermercados e alta em itens como feijão e arroz

Um levantamento do Procon MS, ligado à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), mostrou que os preços da cesta básica em Campo Grande tiveram variação de até 157% em abril.

A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 23 deste mês, em 13 supermercados da Capital. As maiores diferenças foram encontradas em produtos de mercearia e hortifrúti.

O maior destaque foi o sal, com variação de 157,33%. Em seguida aparecem o macarrão, com 150,42%, a banana nanica (143,27%) e o alho (133,44%).

Produtos de higiene e limpeza também tiveram diferenças altas entre os estabelecimentos. A pasta de dente variou 122,46%, o sabonete 115,68% e o detergente 103,75%.

Os preços levantados servem como referência para os consumidores e podem mudar conforme promoções e a demanda de cada mercado.

Na comparação com janeiro, o estudo aponta aumento no custo da cesta básica em abril. Um exemplo é o feijão carioca de 1 quilo, que ficou 41,38% mais caro. Já o arroz tipo 1, pacote de 5 quilos, teve alta de 13,31%.

O Procon orienta que os consumidores fiquem atentos às informações nos rótulos, como composição, peso e possíveis mudanças na fórmula dos produtos. Comparar esses detalhes ajuda a evitar pagar mais caro por itens que não tiveram melhora na qualidade.

Confira a pesquisa:

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