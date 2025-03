Ceasa/MS movimenta R$ 850 milhões em 2024 e registra crescimento nas vendas

O valor das vendas é um salto de 12,16% em comparação a 2023

A Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) registrou um volume de vendas superior a R$ 850 milhões em 2024, marcando um crescimento de 12,16% em relação ao ano anterior. Os dados, divulgados pela Dimer (Divisão de Mercado e Abastecimento), reforçam a importância da central como um dos principais polos de distribuição de produtos hortifrutigranjeiros do estado.

Segundo Daniel Mamédio, diretor-presidente da Ceasa/MS, os números evidenciam o potencial do estado como um grande fornecedor de alimentos para o mercado nacional. “Recebemos com otimismo esse aumento no volume comercializado, principalmente devido à participação de Mato Grosso do Sul. Esses resultados são reflexo do empenho diário dos produtores rurais, que sempre terão na Ceasa um ponto estratégico para o escoamento de suas produções”, destacou Mamédio.

Além do faturamento expressivo, o volume de alimentos comercializados também cresceu. Em 2024, foram vendidas 216 mil toneladas de hortifrutigranjeiros, um aumento de 3,1% em relação a 2023, quando a comercialização atingiu 210 mil toneladas.

Municípios produtores impulsionam abastecimento

Grande parte da produção que chega à Ceasa/MS tem origem na zona rural de Campo Grande e em municípios do interior do estado. Em 2024, Sidrolândia se destacou como o maior fornecedor de hortifrutigranjeiros para a central, com um volume de 6 mil toneladas, equivalente a 23,57% de toda a produção interna. O município lidera especialmente no fornecimento de mandioca de mesa, um dos alimentos mais consumidos no Brasil.

Terenos, tradicional produtor de ovos, ocupou o segundo lugar, fornecendo 6,5 mil toneladas de produtos. Outras cidades que figuram entre as principais fornecedoras da Ceasa/MS são Jaraguari (3,8 mil toneladas), Campo Grande (2,9 mil toneladas) e Nova Andradina (1,3 mil toneladas).

Fornecimento interestadual

No panorama nacional, São Paulo manteve sua posição como o maior fornecedor de produtos para a Ceasa/MS, enviando 64 mil toneladas de frutas, verduras e legumes para o estado. Minas Gerais ficou em segundo lugar, com 32 mil toneladas comercializadas.

Um dado relevante para o estado é a ascensão de Mato Grosso do Sul no ranking dos maiores fornecedores. Até 2023, o estado ocupava a quarta posição, mas, em 2024, subiu para o terceiro lugar, com 28,5 mil toneladas comercializadas, representando 13,17% de toda a oferta da Ceasa/MS ao longo do ano.

Os resultados reafirmam a força do agronegócio sul-mato-grossense e a relevância da Ceasa/MS como um elo fundamental na distribuição de alimentos para todo o país.

