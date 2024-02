Carnaval movimenta 20 milhões e número deve aumentar com “Enterro dos Ossos”

Até o sábado de aleluia, expectativa do comércio é de movimentação e liquidação

Na Capital, o Carnaval fecha com um saldo positivo, segundo informações da CLD-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande). Até o levantamento feito na quarta-feira (14), foi apurado um valor de R$ 20 milhões de lucro na economia do município. Mas, até o final de semana, expectativa é de aumento, com a finalização no sábado de aleluia e com as tradicionais festas de “enterro dos ossos”.

O presidente da CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas), Adelaido Vila, argumentou que o valor estimado representa uma injeção na economia campo-grandense, que vê neste momento, uma mudança na percepção do Carnaval e uma aceitação maior da tradicional festividade. “Campo Grande começa a fazer parte desse fenômeno nacional na formação de blocos, era uma coisa ainda tímida em Campo Grande nos últimos anos. Mas, esse ano, adotou uma característica, e nós vimos muito mais pessoas participando de blocos, novos blocos surgindo e isso é muito interessante, porque a gente viu uma cidade mais agitada, mais animada e mais festiva, levando o carnaval como algo de bastante entretenimento e alegria”, comemorou o presidente.

Conforme o presidente, essa mudança é positiva, pois apoia o comércio de forma direta e indireta. Como aponta, a rede hoteleira esteve bastante lotada durante os dias de festividade, o que para o presidente, representa um posicionamento como metrópole. “Campo Grande começa a se posicionar como metrópole, ainda mais em uma data comemorativa e festiva como o Carnaval. Esse Carnaval demonstrou novo movimento, participação maior e público novo para os blocos de rua, se divertindo e procurando mais entretenimento. Ainda temos o sábado de aleluia que ainda vai mexer bastante nesse movimento”, destacou Vila.

Saldo animador

O proprietário da rede de lojas de acessórios Beco, Djalma Santos, 48, argumenta que a expectativa ainda é terminar de vender os itens adquiridos para o Carnaval. Afinal, durante essa semana, é possível que haja uma movimentação nas vendas e, até sábado, haverá promoções para aqueles que querem curtir o ‘Enterro dos Ossos’. “Vai uma semana para se desligar do tema de Carnaval. Fora isso, os itens que não são vendidos durante o ano e que não cabem em outro momento, como fantasias e outras coisas, são guardados e retornam no outro ano. Se não saírem de moda, são comercializados. De hoje até o final de semana tem promoção sim e ainda vai ter mercadoria exposta, porque tem um carnavalzinho para fechar a semana. Vai ter produto exposto e depois disso muda o tema, ainda vem Dia das Mulheres, Páscoa, Dia das Mães”, esclarece o proprietário da Beco.

A gerente comercial da Mix Cosméticos, Débora Damaceno, explica que como o Carnaval não toca fortemente na proposta da loja, a preparação para a data é bastante pontual. Por isso, é estocado para as vendas apenas os produtos mais procurados pelo público nessa época, como, por exemplo, sombras coloridas, glitter e esmalte de cores vivas. No apurado deste ano, a gerente relata um resultado positivo, mas ainda nesta semana, a expectativa é de vendas para o sábado.

“A gente prepara algumas coisas e só o que sobra nós fazemos promoção depois. A gente não investe tão alto, porque como temos os cosméticos e trabalhamos com a maquiagem, sabemos que o forte é fantasias e adereços, trabalhamos mais com o que já temos mesmo. Nós conseguimos vender tudo que compramos para fazer a revenda, toda a preparação que tivemos para fazer pedidos adiantados para ter os produtos, foram vendidos praticamente todos. Ainda não conseguimos fazer o balanço e ver o que foi realmente vendido. Mas, a gente nota que foi praticamente tudo e foi um resultado positivo”, esclarece.

O gerente comercial da loja Rei dos Tecidos, Claudio Frigeri, 38, argumenta que a preparação para o Carnaval começa antes da data e que em dezembro, a movimentação já começa a se voltar para peças mais brilhosas, acetinadas e de cores mais fortes, com cores misturadas e chamativas. Ele revela que no apanhado deste ano, as vendas foram positivas e ultrapassaram os números do ano passado.

“A gente esperava um número maior nas vendas, mas a gente não pode reclamar, tem que agradecer porque foi razoavelmente bem nessa tipagem de tecido no período de Carnaval, que ‘encerrou’, mas pode se prolongar ainda em alguns dias e alguns lugares. Em relação ao ano passado, tivemos um crescimento de aproximadamente 22%, essa foi a margem de crescimento nessa época do Carnaval. Deu uma melhorada boa e a gente fica muito feliz com isso”, comemora o gerente.

