Campo Grande acumula 12,1 bilhões em impostos arrecadados neste ano

Os impostos arrecadados em Campo Grande teve acúmulo de R$ 12,1 bilhões somente neste ano, entre os dias 1° de janeiro e 5 de dezembro. O número é 11,40% maior ou R$ 1,2 bilhões a mais que o mesmo período do ano passado, quando foram R$ 10,9 bilhões. Os dados fazem parte do Impostômetro.

Se comparar com 2020 (R$ 15,5 bilhões), houve queda de 22,08% ; já em 2019, quando foram contabilizados R$ 10,3 bilhões, o aumento foi de 17,93%. O painel instalado na ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), que também mostra os números, não estava transmitindo os dados. Segundo a entidade o caso é temporário, pois estão aguardando uma atualização técnica do sistema nacional do Impostômetro.

De acordo com o presidente da Associação Comercial, Renato Paniago, o painel serve para ser transparente, trazendo os números em tempo real. “É uma das ações que permite prestar contas aos cidadãos, sendo estas ações do Governo do Estado. Nossa intenção é divulgar para que saibam o quanto está sendo arrecadado”, detalha.

Em relação a elevação do recolhimento tributário, o titular da ACICG destaca o cenário positivo na questão econômica do País. “O superávit do governo demonstra que o Brasil está em uma fase de crescimento e se recuperando, estando agora em um melhor momento”, afirma.

Paniago ainda detalha a situação pontuando exemplos práticos que podem ser atribuídos ao momento. “Um dos reflexos que pode ser observado neste momento econômico de Mato Grosso do Sul é a geração de emprego com saldos positivos, impactando na arrecadação, permitindo que a população tenha maior poder de compra e automaticamente, contribuições tributárias”, finaliza.

Mato Grosso do Sul

No cenário estadual, o recolhimento também apresentou aumento. De 1° de janeiro a 5 de dezembro deste ano, foram arrecadados R$ 28,4 bilhões, diferença de 11,37% do ano passado, quando foram contabilizados R$ 25,5 bilhões.

Em 2019 foram R$ 24,6 bilhões e em 2020, R$ 21,1 bilhões, diferença de -13,53% e – 25,77%, respectivamente.

O que é o Impostômetro?

O primeiro painel Impostômetro do Brasil foi divulgado no ano de 2005, pela Associação Comercial paulista, na cidade de São Paulo. A ferramenta contabiliza impostos, taxas e contribuições das três esferas de governo, sendo elas, municipais, estaduais e federais.

Na capital sul-mato-grossense, o equipamento foi inaugurado em março de 2016, ficando disponível em frente a Associação Comercial, na Rua 15 de Novembro, n° 390. Na época de sua instalação, o instrumento foi introduzido com o intuito de demonstrar os valores destinados aos cofres públicos por meio dos impostos.

Em Campo Grande, o equipamento analisa o somatório das receitas correntes, incluindo além das arrecadações de tributos municipais (IPTU, ISS, ITBI, taxas e previdências municipais), o montante das transferências constitucionais realizadas pela União e pelo estado, bem como outras receitas não tributárias, como patrimoniais, industriais, entre outros.

