Campanha do Procon busca a renegociação de dívidas dos consumidores

Começou hoje, quinta-feira (14), e vai até sexta-feira (15), a Campanha do Procon de Campo Grande que renegocia dívidas de consumidores. “Estamos Quites” é uma ação que ocorre das 8h às 17h, na sede do Procon, localizada na Av. Afonso Pena, 3128.

A campanha abrange empresas como Energisa, Banco Bradesco, Águas Guariroba, Caixa Econômica Federal, Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), Banco do Brasil, SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), ACICG (Associação Comercial de Campo Grande), Banco Itaú, Cartórios de Protesto e Claro, para disponibilizar vantagens aos consumidores de Campo Grande.

Ao longo da ação, os adquirentes terão condições diferenciadas para a renegociação encontradas nos canais tradicionais de atendimento disponibilizados pelas empresas para quitação de débitos, trazendo mais facilidade no parcelamento das dívidas e descontos para o pagamento total.

Durante o evento, os interessados poderão também consultar gratuitamente o SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

Os consumidores podem realizar suas denúncias pelo canal de denúncias do Procon municipal pelo número 156, opção 2, e para dúvidas e orientações pelo número 2020-1231.

