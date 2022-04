Câmara de Dirigentes Lojistas divulga nota de apoio ao varejo campo-grandense

O maior patrimônio de uma empresa, sem dúvida, são seus trabalhadores. Sendo assim, a CDL Campo Grande apoia e se solidariza com as lojas de rua e dos shoppings da Capital em relação aos ataques injustos e infundados que vem sofrendo por parte do Sindicato dos Comerciários.

Durante toda a pandemia, o varejo como um todo atuou de forma a garantir o máximo possível dos empregos, pensando na segurança e na saúde das centenas de pessoas que compõem o quadro de trabalhadores das empresas.

A CDL Campo Grande é testemunha dos esforços do setor, pois atuou junto, criando projetos de biossegurança e buscando melhorias para que empresários e funcionários pudessem trabalhar e garantir o sustento de suas famílias.

Enquanto isso, o sindicato dos comerciários parecia estar “adormecido”, apenas cobrando a contribuição dos seus sindicalizados e também das empresas, que precisam pagar ao sindicato – e não aos trabalhadores – o valor de R$ 18,00 por empregado não sindicalizado que trabalha em datas especiais.

Durante toda pandemia não se viu, por parte deste sindicato, qualquer ação real que tivesse objetivo de salvar vidas e empregos. Agora, em plena retomada econômica, onde as empresas lutam para melhorar as vendas e, consequentemente, contratar mais pessoas, o sindicato “acorda” e o que é mais injusto, para atacar quem mantém os empregos dos comerciários, chegando a panfletar dentro das empresas, criminalizando os varejistas e tentando criar uma inexistente luta de classes.

A CDL Campo Grande reforça que é extremamente favorável ao associativismo, seja por meio de entidades ou sindicatos, porém, entende que ataques e acusações não colaboram para um ambiente de trabalho de qualidade e que é preciso que todas as forças se somem para o desenvolvimento da nossa economia, pois quanto mais forte o varejo da nossa cidade, mais qualidade de vida terá a nossa população.

