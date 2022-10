Caixa define condições para contratação consignado

A CAIXA divulgou, nesta quinta-feira, 20 de outubro, um comunicado aos interessados em contratar o Consignado Auxílio, o crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. O banco recomenda que, antes de solicitar o crédito, é preciso verificar as regras e exigências legais para contratação do crédito. Aos clientes que já solicitaram o consignado pelo aplicativo CAIXA Tem e estão com pedidos em processamento há mais de dois dias úteis, ou com status “cancelado”, o banco recomenda que refaçam a solicitação diretamente no aplicativo CAIXA Tem, ou procurem uma lotérica ou agência da CAIXA, com documento pessoal e comprovante de residência.

A CAIXA listou as condições para a contratação do Consignado Auxílio. A primeira delas é de que o cliente precisa ser a pessoa responsável pelo recebimento do Auxílio Brasil perante a família. A segunda condição é de que a prestação máxima do consignado pode ser de até 40% do benefício base. A vice-presidente de Negócios de Varejo da CAIXA, Thays Cintra explica mais: “O valor máximo da prestação pode ser de até 40% do valor do benefício. Esse valor do empréstimo pode ser parcelado em até 24 meses, a nossa taxa de juros é 3,45% e o valor mínimo é de R$15. Nós não cobramos nenhuma tarifa de abertura, nem qualquer tarifa administrativa para conceder esse crédito. As prestações são debitadas de forma automática no benefício e ele [beneficiário] recebe durante aquele prazo do empréstimo, o valor do empréstimo reduzido.”

Já o cliente com dívidas em atraso com o banco deve comparecer a uma agência para receber orientações que auxiliem na gestão do orçamento familiar. Outro requisito é de que o cliente deve autorizar a instituição financeira a acessar suas informações pessoais e bancárias necessárias para a contratação. Por fim, para contratar o crédito, o cliente deve receber o Auxílio Brasil há, pelo menos, 90 dias, sendo necessário ter recebido três parcelas. No canal da CAIXA no Youtube, os beneficiários podem esclarecer as principais dúvidas sobre o Consignado Auxílio. Também podem acessar dicas e aulas on-line com orientações financeiras no site www.caixa.gov.br.