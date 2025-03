Caixa começa a pagar valores esquecidos do antigo fundo PIS/Pasep; veja quem tem direito

A Caixa Econômica Federal inicia, nesta sexta-feira (28), o pagamento dos valores esquecidos no antigo fundo PIS/Pasep, extinto em 2020. Os saques estão disponíveis para quem solicitou a retirada até o dia 28 de fevereiro. Essa é a primeira de 11 datas definidas pela Caixa para a liberação dos recursos.

O próximo pagamento está agendado para o dia 25 de abril, contemplando as solicitações feitas até 31 de março. O calendário completo pode ser consultado no site da Caixa Econômica Federal.

Têm direito ao resgate trabalhadores que atuaram com carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988. De acordo com o governo federal, mais de 10 milhões de brasileiros ainda possuem valores a receber, totalizando aproximadamente R$ 26 bilhões. O saldo médio por beneficiário é de R$ 2.800, podendo variar conforme o tempo de serviço e o salário da época.

Como consultar e sacar os valores

Para verificar se há valores disponíveis, o trabalhador deve acessar a plataforma REPIS Cidadão e fazer login com a conta gov.br. Após inserir o NIS (Número de Identificação Social) e realizar a pesquisa, o sistema informará se há saldo a ser resgatado e fornecerá instruções sobre os próximos passos.

A solicitação do saque deve ser feita pelo aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os pagamentos são processados pela Caixa, com crédito em conta já existente no banco ou em uma conta poupança social digital, aberta automaticamente pela instituição. Para facilitar o processo, a Caixa recomenda que os beneficiários tenham o aplicativo da instituição instalado.

Em caso de falecimento do titular, os herdeiros podem solicitar o resgate dos valores por meio da plataforma REPIS Cidadão, que fornece orientações detalhadas sobre o procedimento.

A Caixa Econômica Federal reforça que os pagamentos seguirão o calendário estabelecido, permitindo que milhões de brasileiros recuperem recursos que estavam esquecidos há anos.

