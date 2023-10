Brasil deve se tornar nona maior economia do mundo em 2023, diz FMI

O Brasil deve voltar ao ranking das 10 maiores economias do mundo em 2023, ficando em nono lugar. A projeção é do Fundo Monetário Internacional (FMI), que estima que o Produto Interno Bruno (PIB) do país cresça 3,1% neste ano, número um ponto percentual maior em relação à projeção anterior, apresentada em julho (2,1%).

Segundo a entidade, a melhoria das estimativas econômicas para o Brasil é impulsionada pela agricultura dinâmica e serviços resilientes registrados no primeiro semestre, bem como pelo consumo no país, que manteve-se forte com o apoio de medidas de estímulo fiscal. O cenário também é positivo para 2024, quando o PIB brasileiro deve crescer 1,5%.

As projeções do FMI estão alinhadas com as estimativas do governo federal, que prevê expansão de 3,2% da economia brasileira em 2023 e de 2,3% em 2024. O mercado nacional, por sua vez, tem uma estimativa um pouco menor em relação ao crescimento do PIB. Segundo o último Boletim Focus, a previsão é de 2,92% neste ano e de 1,5% para 2024.

Com informações do SBT News.

