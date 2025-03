Bolsa Família em março: pagamentos começam hoje para NIS final 1

Os pagamentos do Bolsa Família em março de 2025 começam nesta terça-feira (18). Beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) de final 1 serão os primeiros a receber. Confira calendário completo com todas as datas.

O cronograma de depósitos se estende até o dia 28, para os que têm NIS de final 0. Neste mês, parte dos beneficiários do programa social também será contemplado com o auxílio-gás.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família em março 2025:

18 de março – NIS final 1

19 de março – NIS final 2

20 de março – NIS final 3

21 de março – NIS final 4

24 de março – NIS final 5

25 de março – NIS final 6

26 de março – NIS final 7

27 de março – NIS final 8

28 de março – NIS final 9

31 de março – NIS final 0

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o mínimo de R$ 600 por família e podem ter acréscimos de acordo com a composição familiar. Por exemplo, o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Além disso, há acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

O auxílio-gás foi criado pelo governo federal para mitigar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias mais vulneráveis. O valor corresponde a 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13kg, divulgado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Essa média considera o preço dos últimos seis meses. Os pagamentos são realizados sempre em meses pares.