Boas práticas em MS serão apresentadas em todo País

Nos próximos dias 12 a 14 de julho, a Fecomércio MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de MS) e o SEAC – Sindicato de Asseio e Conservação – filiado à Fecomércio – irão apresentar trabalhos desenvolvidos aqui no Estado e que foram considerados “cases” de sucesso para serem compartilhados durante o Sicomércio 2023. O evento será realizado em Brasília (DF) e é voltado para presidentes de sindicatos patronais empresariais do setor terciário e executivos de todo País.

O gerente de relações sindicais, Fernando Camilo, e gerente do departamento de gestão estratégica da Fecomércio MS, Reginaldo Henrique Soares de Lima, irão falar sobre “A atuação sindical integrada”, trabalho desenvolvido que visa potencializar ações do Sistema Comércio, fortalecer os sindicatos, otimizar recursos e melhorar a imagem perante os representados. A prática originou-se da orientação da presidência da Federação de MS para que o Sistema, no Estado, trabalhasse de forma integrada.

“Tem, como base, as informações de pesquisas de satisfação, levantamento de necessidades e expectativas das partes interessadas, plano de melhoria do Sistema de Excelência em Gestão Sindical/Atena e do Modelo de Excelência da Gestão – MEG; Processo de Benchmarking com outras Federações, lições aprendidas em congressos e eventos, especialmente os do Sistema Comércio, bem como as avaliações de consenso do SEGS”, explica Reginaldo. Ele conta que o trabalho requer parcerias internas (dos setores) e externas (do Sistema), planejamento e orçamento antecipado. “Fizemos parcerias com a Confederação Nacional do Comércio, Federações, Sindicatos, Instituto de Pesquisa Fecomércio, Sesc e Senac; além de desenvolver um pensamento integrador. Às vezes dá impressão que sozinho vamos mais rápidos, mas “juntos somos mais fortes”, analisa.

Escola profissionalizante – O presidente do SEAC, Daniel Amado Felício, que também ocupa o cargo de 2º vice-presidente na Federação, irá mostrar o trabalho junto ao Instituto de Formação Profissional em Asseio e Conservação (PROFAC). A secretária executiva do SEAC, Ilkêmia Figueiredo, também participa da apresentação.

O Instituto Profac é uma escola profissionalizante voltada para qualificar profissionais do segmento de asseio e conservação com cursos ofertados nas modalidades presencial, EAD e In Company. Atende cerca de 150 alunos por mês. “É um projeto que nasceu da iniciativa e necessidade dos próprios filiados ao SEAC que, há 10 anos, uniram esforços e, por meio de contribuição à parte do que é estipulado pela legislação, arrecadaram valores específicos para a compra e construção do imóvel onde hoje funciona o prédio, cujo terreno conta com 453 m² e, de área construída, 179 m²”, lembra Daniel. “A escola conta com dois auditórios, banheiros com acessibilidade, espaço para coffee break, laboratório prático com ambiente simulado que pode ser adaptado às aulas. Enfim, toda estrutura necessária de máquinas e equipamentos para atendimento ao aluno e uma melhor aprendizagem do profissional do setor”, diz. Além de coordenador e secretária, dez docentes integram o quadro da escola, atualmente. A apresentação será no dia 14 de julho, a partir das 16h30.

Sobre o Sicomércio 2023 – O Sicomércio 2023 será realizado de 12 a 14 de julho em Brasília (DF) e é um evento promovido pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) em parceria com as federações do comércio. O evento tem a participação de presidentes das fecomércio estaduais, bem como seus executivos, superintendentes, gerentes de comunicação, de relações sindicais e visa discutir temas pertinentes ao setor terciário, bem como rumos e impactos da economia, além de alinhar propostas, ações e iniciativas práticas a serem desenvolvidas pelo Sistema Comércio em todo País.

