Black Friday: Conheça dicas para evitar ser vítima de golpes

Com preços irresistíveis e a possibilidade de o consumidor adquirir um produto tão desejado, na Black Friday, realizada nesta sexta-feira (24), especialistas fazem alertas em relação a golpistas que aproveitam o momento para enganar e gerar prejuízos financeiros aos consumidores. Uma orientação do presidente da CDL- -MS (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila, é sobre os riscos de comprar em lojas virtuais.

“Percebemos também a tendência natural de as pessoas procurarem promoções em lojas físicas. Ultimamente, teve muita reclamação sobre as compras on-line. Tem alguns espertalhões que estão clonando certos sites de e-commerce, sites de renome, inclusive, e estão ‘dando o cano’ naquele que tenta comprar por um preço melhor. Nos últimos dias, três sites foram derrubados por conta desse tipo de política de enganação ao consumidor”, continua.

O representante do varejo local reforça ainda, para aqueles que pretendem comprar em lojas on-line, pesquisar sobre a confiabilidade do site antes de realizar algum pagamento. “Para aquele que for fazer uma compra on-line vale a pena passar primeiro pelo Reclame Aqui, dê uma olhada, veja se aquela promoção que está adquirindo ali é verdadeira ou é uma fraude”, alerta.

Com a mesma intenção de proteger o momento de compra dos consumidores na Black Friday, a Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon de Campo Grande realizou uma pesquisa de preços de 10 produtos em lojas virtuais, a fim de fornecer informações valiosas aos consumidores e evitar armadilhas durante as promoções.

O subsecretário do Procon Municipal, José Costa Neto, ressaltou a importância da pesquisa. “Com esses dados em mãos, as pessoas poderão aproveitar as promoções de forma mais consciente, evitando armadilhas e garantindo que seus direitos sejam respeitados”.

Produtos que tiveram alta

A pesquisa realizada por agentes de fiscalização do Procon apontou a maior variação de alta no preço foi de 48,2%, no produto Televisão Smart, marca LG, modelo Smart TV 50” LG 4K LG 4K NanoCell 50NANO75, HDMI 2.0, sendo que o preço pesquisado nas datas, entre 16 e 19 de outubro, foi de R$ 1.997,17 e subiu para R$ 2.959,89, entre os dias 13 e 16 de novembro, em uma das lojas pesquisadas.

Seguida pela variação de 45,4% no produto geladeira, marca Panasonic, modelo BT41W Frost Free 387L, em uma outra loja. O preço, na primeira semana da pesquisa, foi de R$ 2.699,00 e subiu, na última semana, para R$ 3.923,99.

Logo após vem a variação de 44,5% no produto ar-condicionado de marca LG e modelo Split Hw Dual Inverter Voice LG 9.000 BTUs Frio 220V Monofásico S4NQ09AA31BE. B2GAMZ. No site de um dos estabelecimentos acompanhados, o valor, entre as datas 16 a 19 de outubro, foi de R$ 2.374,05 e com elevação para R$ 3.430,77, entre as datas 13 a 16 de novembro.

Produtos com queda de preço

Em relação à variação negativa, o desconto no preço chegou a -45,1% no produto air fryer, marca Black + Decker, modelo Fritadeira Sem Óleo Elétrica Air Fryer Black Decker Afm 5L, que em um dos sites monitorados o preço era de R$ 799,00 nas datas 16 a 19 de outubro e baixou para R$ 439,34 na última semana pesquisada.

Observou-se ainda outra queda expressiva de -44,4% no produto liquidificador marca Oster, modelo 1400 Oliq610 3,2L Preto com Jarra de Plástico 220V. O preço era de R$ 461,98 na primeira semana pesquisada e caiu para R$ 256,76, na última semana.

Seguido pela variação de -23,5% no valor no produto ventilador, marca Arno, modelo Ventilador de Mesa 40 cm Arno VD40 Ultra Silence Force Desmontável de 127V, cujo preço era R$ 352,77 nas primeiras datas pesquisadas, entre 16 a 19 de outubro, e caiu para R$ 269,99, nas datas de 13 a 16 de novembro.

Após o término da pesquisa, observou-se que alguns produtos apresentaram descontos reais antes da Black Friday. A pesquisa completa com os locais e valores pesquisados estão no site da Prefeitura de Campo Grande.

Público aguardado para a Black Friday 2023

Nove em cada dez consumidores pretendem gastar nessa Black Friday, é o que aponta uma pesquisa realizada pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas. Segundo o levantamento, 87% dos consumidores pretendem fazer compras na data, um aumento de 9 pontos percentuais em comparação com o ano passado.

De acordo com os consumidores, a principal razão para participar da Black Friday é a oportunidade de comprar algo que já estava precisando a um preço mais baixo (73%), seguida da vontade de antecipar as compras do Natal a preços promocionais (37%) e querer aproveitar as promoções ainda que sem necessidade de comprar (21%).

Os produtos mais cobiçados são as roupas (46%), calçados (39%), cosméticos e perfumes (27%), eletrodomésticos (27%) e artigos para a casa (21%). A média de gastos será de R$ 1.250,00, R$ 89 a mais que em 2022. Os consumidores pretendem comprar cerca de 3,6 produtos.

Pesquisa de preço para Black Friday

Com o intuito de garantir uma Black Friday mais transparente e benéfica para todos, o Procon Municipal mobilizou sua equipe para realizar uma minuciosa pesquisa de preços em diversos sites de grandes lojas varejistas. Durante 5 semanas, verificou-se preços on-line, a fim de conferir e comparar os valores praticados antes, durante e após o evento.

Os resultados obtidos revelaram variações significativas de preços em diferentes estabelecimentos. Dentre os produtos, 31,5% tiveram uma alta no preço, porcentagem variando de 0,1% a 48,2%. E 44,3% tiveram uma baixa no preço, ou seja, um desconto que variou entre -0,4% a -45,1%. Vários itens não sofreram variações de preços entre a primeira e a última semana de monitoramento, isso representou 24,2%.

O órgão de defesa do consumidor reforça a importância de denunciar, pelo 156, opção 2, qualquer irregularidade encontrada durante as compras da Black Friday.

