Beco Acessórios, Soldamaq, Hering, Gazin são algumas lojas já confirmadas com descontos, no DLI

Esquenta para o Dia dos Namorados; bolsas estarão 40% mais baratas, sem a alta carga tributária

Quantos custaria um produto se ele não tivesse as taxas de imposto? Na próxima quinta-feira (06), a FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) com várias lojas de Campo Grande, vão realizar a 6ª edição do DLI (Dia Livre do Imposto). O intuito da ação é mostrar para a população, a alta carga tributária que pesa no valor final dos produtos. Grandes marcas como Beco Acessórios, Yank, Soldamaq, Hering, Gazin, Pátio Central, Shopping Bosque dos Ipês, são algumas das centenas lojas que ofertarão itens livres do tributo na data.

Pela primeira vez, a loja de acessórios e artigos femininos Beco participará do evento. O proprietário Djalma Santos antecipou para o jornal, que o cliente encontrará na loja bolsas com até 40% de descontos. Por exemplo, uma bolsa que hoje custa R$ 209 (com imposto), no DLI o consumidor pagará R$125,50 pelo produto. E compartilhou a razão que o levou a participar neste ano.

“O motivo principal é mostrar o peso da carga tributária. O tamanho do impacto no custo dos produtos. E, por outro lado, como o movimento terá uma grande participação de lojas do centro este ano, resolvemos participar também. Nós teremos várias bolsas sem imposto”, ressaltou.

Em entrevista para O Estado, a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago reforçou o intuito da ação. E lembrou que o Dia Livre do Imposto antecede a comemoração do Dia dos Namorados (12 de junho), momento em que muitos poderão aproveitar para garantir o presente do seu parceiro (a) nas lojas participantes. Além das 66 lojas da Gazin espalhadas pelo estado, outro segmento que vai participar com descontos é a Óptica Neovisão, outras lojas e seus endereço estarão disponíveis no site da FCDM/MS e da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas).

“O intuito é conscientizar as pessoas da alta carga tributária. Por exemplo, uma conta de energia têm um tributo de 48,28%, um pai de família que recebe uma conta no valor de R$ 100, desse total 48 reais é só de tributo. Outro exemplo é a compra de uma moto, que não é um item de luxo para a população, é veículo de trabalho, esse produto tem uma taxa de 65% de imposto. Com tudo isso, nos perguntamos com toda essa carga tributária qual é a contrapartida que o Estado que fica com esse dinheiro nos dá de retorno na educação, saúde, lazer, no transporte coletivo, estradas e infraestrutura?”, questiona a presidente da Federação.

Outra intenção do dia sem imposto, de acordo com Santiago, é mostrar que com uma carga tributária mais justa poderia melhorar o poder de compra do consumidor e a competitividade das empresas. “A iniciativa pretende não apenas oferecer vantagens imediatas aos consumidores, mas também provocar uma reflexão sobre a necessidade de uma Reforma Tributária que alcance o equilíbrio fiscal, destravando a economia e possibilitando o desenvolvimento econômico do país”, avalia.

Pré-evento

Desde o início deste mês, o Colégio Desafio Educacional, vem realizando aulas que visam ensinar na prática para alunos da 5ª à 8ª série, os efeitos dos impostos em nosso dia a dia, através da disciplina Educação Tributária Financeira. “A matéria escolar, dá a noção para esses alunos entre 7 à 10 anos de idade, como a carga tributária impacta no orçamento do papai, da mamãe, sobre o material escolar que eles usam. Essas aulas ocorrem 30 dias antes do DLI, e no dia do evento (06/06) nós vamos até essa escola, fazemos um lanche e levamos o nosso mascote ‘impostossauro’”, informa Inês Santiago.

Na edição de 2023, cerca de 600 lojas da capital participaram do movimento de conscientização. Cabe destacar que algumas lojas oferecem aos clientes apenas alguns produtos de suas lojas, mas a ocasião é um cenário propício para que os lojistas alcancem um público maior, e consequentemente, possam vender mais. Segundo a câmara dos lojistas, no ano passado o índice de aumento no volume de vendas atingiu entre 40% a 70%.

“Embora seja um dia de conscientização sobre os impostos, se o varejista colocar que seja um produto de sua loja, livre de imposto para participar da ação. Esse mesmo produto acaba servindo para atrair outros clientes, que acabam conhecendo melhor a loja e comparando até outros produtos que estão com valor agregado. Ou seja, é um dia também que se o dono da loja souber aproveitar, ele converte essa oportunidade em vendas”.

Por Suzi Jarde

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais