Batata e cebola registram forte queda de preços em julho nas Ceasas, aponta Conab

Oferta elevada derrubou valores dos dois produtos; frutas como mamão e banana tiveram aumento nas centrais de abastecimento



Os preços da batata e da cebola caíram de forma expressiva nos principais mercados atacadistas do país em julho, segundo o 8º Boletim Prohort divulgado nesta quinta-feira (21) pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

A batata apresentou redução média de 31,61% nos 11 mercados analisados, marcando o segundo mês seguido de queda. A cebola acompanhou o movimento, com recuo de 25,57% em relação a junho. Em comparação com julho de 2024, o preço do bulbo ficou quase 60% menor. A Conab atribui as quedas à maior oferta desses produtos.

Outros hortaliças tiveram comportamento distinto. O tomate registrou redução de 5,68% na média ponderada, embora tenha subido 4,68% em Santa Catarina e caído 16,68% no Paraná. Já a cenoura apresentou variações diferentes entre as centrais, e a alface acumulou alta de 9,93%, com maior aumento no Paraná.

Entre as frutas, a laranja ficou 9,8% mais barata em julho, pressionada pela menor demanda nas férias escolares, pela concorrência com a poncã e pelo clima frio. A maçã também apresentou leve queda, de 1,92%.

A melancia, por outro lado, teve valorização de 3,92%, puxada pela demanda mais fraca diante do frio, mas com oferta crescente em Goiás e Tocantins. Banana e mamão também ficaram mais caros: a primeira subiu 10,48%, por conta da menor disponibilidade da variedade nanica, e o segundo teve alta de 21,65%, em razão da combinação entre baixa oferta e redução no consumo.

