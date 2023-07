Bandeira Verde: Conta de energia elétrica não terá cobrança extra em julho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou na última sexta-feira (30/6) que a bandeira tarifária do mês de julho será verde. Isso significa que não haverá cobrança complementar na conta de energia elétrica para todos os consumidores de energia elétrica conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A bandeira verde, que está vigorando desde abril de 2022, é uma ótima notícia para os cidadãos que estão cada vez mais atentos ao consumo consciente de energia. Além disso, essa sinalização positiva é benéfica para toda a sociedade, indicando condições favoráveis de geração de energia.

Segundo Sandoval Feitosa, diretor geral da ANEEL, “A manutenção da bandeira verde é um alento para o cidadão, que cada vez mais está alerta para o consumo consciente de energia. Toda a sociedade é beneficiada com as condições de geração favoráveis.”

O Sistema Interligado Nacional (SIN) é responsável por conectar as usinas de geração de energia elétrica aos consumidores em todo o país por meio de uma extensa malha de linhas de transmissão. A bandeira verde indica que os níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão em uma situação favorável.

Vale ressaltar que o mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 visando proporcionar transparência ao custo real da energia elétrica. Ele permite que os consumidores tenham conhecimento sobre as condições de geração de energia e, assim, possam ajustar seus hábitos de consumo conforme a disponibilidade e necessidade de economia.

Com base nos dados disponíveis e nas projeções atualizadas de acionamento das bandeiras tarifárias, a ANEEL mantém a expectativa de que a bandeira verde se estenda ao longo de todo o ano de 2023. Isso indica que, se as condições de geração de energia continuarem favoráveis, os consumidores poderão desfrutar de uma tarifa de energia elétrica sem acréscimos extras na conta.

Conscientização

No entanto, mesmo com a bandeira verde em vigor, é fundamental que os consumidores mantenham a consciência sobre o consumo de energia elétrica. Práticas como desligar aparelhos elétricos e eletrônicos quando não estão em uso, utilizar lâmpadas econômicas, aproveitar a luz natural e evitar o desperdício de energia continuam sendo importantes para promover a sustentabilidade e contribuir para a preservação dos recursos naturais.

A notícia da bandeira verde em julho traz um alívio para os consumidores, que poderão contar com uma conta de energia elétrica sem custos extras. É um momento oportuno para reforçar a importância do consumo consciente e da adoção de práticas sustentáveis, que são benéficas não apenas para o bolso do consumidor, mas também para o meio ambiente e o futuro das gerações.

Com informações do Governo Federal