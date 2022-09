Auxílio começa a ser pago também aos caminhoneiros de MS

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado MS

Em Mato Grosso do Sul, 8 mil motoristas de carga autônoma receberam o Auxílio Caminhoneiro no valor de R$ 1 mil, conforme o Sindicam-MS (Sindicato dos Caminhoneiros do Estado).

Deste total de profissionais, somente em Campo Grande, a categoria contabiliza cerca de 4 mil motoristas. O caminhoneiro que transporta alimentos, José Aragão, de 47 anos, relata que já recebeu o benefício. Ele garante que o auxílio o ajudou muito nas despesas do caminhão.

“Estava ansioso para receber o crédito, pois, o veículo precisava de manutenção para viajar e com o tempo que ficamos parados tivemos uma grande dificuldade em nos reerguer”. “Além disso, qualquer ajuda e valor é sempre bem-vindo ainda mais nos últimos dois anos que ficamos parados por conta da pandemia da covid-19”, destaca José.

Já Ledir de Melo, de 61 anos, disse que já realizou o cadastro e aguarda ansiosamente para receber as parcelas do auxílio. “Preciso do dinheiro para ajudar nas despesas que tenho na minha casa, arrumar o caminhão e também guardar para ajudar no diesel que teve um aumento muito grande”. Para o presidente do Sindicam, Osni Belinatti, o dinheiro chegou em uma boa hora.

“Todo dinheiro é bemvindo. Todos esses estão cadastrados para poder receber o auxílio, espero que chegue a todos”, comemora. O primeiro pagamento foi efetuado no dia 9 de agosto que totalizou R$ 2 mil que são referentes aos meses de julho e agosto.

Depois, serão pagas quatro parcelas no valor de R$ 1 mil, até o mês de dezembro. Ao todo, serão seis parcelas. O benefício emergencial é disponibilizado pelo Governo Federal em decorrência extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes.