Auxílio Brasil de abril começa a ser pago nesta quinta feira

O Auxílio Brasil vai começar a ser pago a partir desta semana para beneficiários com número final 1 do NIS (Número de Identificação Social). Segundo o calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal os pagamentos do mês de abril irão começar nesta quinta-feira (14).

Famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que tenham gestantes, mães que amamentam, crianças, adolescentes e jovens entre 0 a 21 anos incompletos podem participar do programa. É caracterizado como extremamente pobres, famílias com renda per capita igual ou inferior a R$ 105,00. Famílias em situação de pobreza têm a renda per capita de R$ 100,01 a R$200,00.

Para receber o Auxílio Brasil é preciso estar cadastrado no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal e que os dados de cadastro tenham sido atualizados.

O beneficiário pode realizar consultas e tirar dúvidas pelo aplicativo Auxílio Brasil, Caixa Tem ou pelo telefone 111.