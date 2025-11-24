Arrecadação federal soma R$ 261,9 milhões em outubro e chega a R$ 2,4 trilhões no ano

Crescimento perde ritmo, enquanto apostas online impulsionam receitas com salto de 10.000% após regulamentação

A arrecadação de tributos federais atingiu R$ 261,9 milhões em outubro, o maior valor já registrado para o mês, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (24) pela Receita Federal. O resultado representa aumento real de 0,92% em relação ao mesmo período de 2024.

No acumulado dos dez primeiros meses do ano, as receitas federais somam R$ 2,4 trilhões, avanço real de 3,2%. Apesar do nível recorde, o órgão aponta desaceleração: a expansão, que em julho chegou a 4,41%, vem perdendo força mês a mês.

Entre os tributos, o IOF registrou arrecadação de R$ 8,1 milhões em outubro, alta de 38,8% na comparação anual, influenciado por operações com moeda estrangeira e crédito para empresas. Já o IRRF-Capital atingiu quase R$ 11,6 milhões, crescimento real de 28,01%, impulsionado por ganhos em investimentos de renda fixa e distribuição de Juros sobre Capital Próprio.

A Receita relaciona o ritmo menor da arrecadação ao enfraquecimento da economia, consequência, em parte, da taxa básica de juros mantida em 15% ao ano — o maior nível desde 2006. A inflação acumulada em 12 meses estava em 4,68% em outubro, ainda acima da meta, mas em desaceleração.

Apostas online puxam avanço

A regulamentação das apostas virtuais mudou completamente o desempenho do setor. A arrecadação das atividades de exploração de jogos de azar e apostas saltou quase 10.000% em outubro, passando de R$ 11 milhões em 2024 para R$ 1 bilhão em 2025.

No acumulado do ano, o avanço supera 16.000%, saindo de R$ 49 milhões para R$ 8 bilhões. O salto ocorre porque, antes das novas regras, as plataformas recolhiam valores muito menores.

