Apesar de alta nacional, setor de serviços recua 7,4% em Mato Grosso do Sul em setembro

Estado teve uma das maiores quedas do país, enquanto o volume de serviços no Brasil avançou pelo oitavo mês seguido

Enquanto o volume de serviços no Brasil registrou alta de 0,6% em setembro, o setor em Mato Grosso do Sul apresentou queda de 7,4% na comparação com agosto, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (12) pelo IBGE. O resultado coloca o estado entre as maiores retrações do país, ao lado do Paraná e do Piauí.

Em agosto, o setor sul-mato-grossense já havia caído 1,1%. Mesmo assim, no comparativo com setembro de 2024, houve aumento de 4,2%. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o crescimento foi de 5,3% frente ao mesmo período do ano anterior. Já no resultado dos últimos 12 meses, o índice passou de 0,8% para 2,3%, indicando recuperação em relação ao desempenho de 2024.

Dos 27 estados brasileiros, 15 apresentaram alta no volume de serviços em setembro. O avanço mais expressivo veio do Distrito Federal (8,3%), seguido por Rio Grande do Sul (2,8%), Bahia (3,3%), Minas Gerais (1,5%) e São Paulo (1,1%). Em sentido oposto, Mato Grosso do Sul (-7,4%), Paraná (-1,4%), Santa Catarina (-1,2%) e Piauí (-6,1%) registraram retrações.

Na comparação anual, 23 unidades da federação tiveram crescimento, com destaque para Distrito Federal (15,1%), Mato Grosso (8,3%) e Rio Grande do Sul (6,4%). As maiores quedas foram observadas no Amazonas (-8,1%) e no Piauí (-18,1%).

De acordo com o IBGE, a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) acompanha o desempenho do setor de serviços empresariais não financeiros, como transporte, tecnologia da informação, comunicação, turismo e serviços prestados às famílias. O levantamento é um dos principais indicadores usados para medir o ritmo da atividade econômica no país.

