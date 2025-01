Alunos de autoescolas desembolsam o dobro de um salário mínimo para conquistar habilitação

Na capital, os custos variam e podem chegam em torno de R$ 3 mil; “É um sonho caro”, afirma aluna

Início de ano é também conhecido por ser um período para se traçar novas metas. E a conquista da primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação) está na lista de desejos de muitas pessoas, mas tamanho sonho exige investimentos que ultrapassam ao valor de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.518. Em processo desde o segundo semestre de 2024, a aluna Sarah Caroline não vê a hora de ter a tão sonhada primeira habilitação em mãos. Ela conta que estima gastar R$ 3.600, pois precisou comprar aulas extras.

“É um sonho, mas um sonho caro. Fiz orçamentos em várias autoescolas até achar uma mais em conta. Considerando que a gente já gasta muito, com o exame médico, psicológico por exemplo, e ainda tem o nervosismo, onde muitos acabam reprovando e precisando desembolsar mais. No meu caso precisei comprar 20 aulas de carro e 10 de moto, mas depois comprei mais 12 aulas que saiu em torno de R$ 100 cada aula. Só aí já gastei uns R$ 3.660”, calcula.

Focada em concluir o processo da CNH ainda este ano, a aluna conta que será a primeira de sua família a ter autorização para conduzir um veículo. Mas se preocupa em relação à cobrança de algumas taxas que não foram inclusas no pacote da autoescola. “Algumas oferecem pacotes onde já estão inclusas as taxas do Detran, mas tem outras autoescolas que essas taxas são cobradas a parte, taxas essas que considero abusivas, avaliando o alto investimento em exame psicológico, exame médico, agendamento de prova teórica e prova prática”, detalha sobre os custos a aluna.

Em um orçamento feito em uma autoescola, na rua Treze de Maio, em Campo Grande, o aluno gasta R$ 1.760 em um combo com 20 aulas de carro, 4 aulas de motocicleta, 45 horas de aulas teóricas, e serviços do Detran como: Captura de Imagem, emissão da CNH Provisória, validação de cadastro, agendamento psicológico e agendamento médico. Outras guias são cobradas à parte, segundo a escola, elas são pagas pelo aluno conforme cada etapa concluída. Como o exame psicológico -que custa R$ 177,33, exame médico (R$ 125,51), prova teórica -(R$ 87,10) e prova prática para categoria A e B – (R$ 131,40 cada).

Em outro estabelecimento de formação de condutores, na rua 13 de Maio o valor custa R$ 2.580.00 à vista, com 20 aulas de carro, 9 aulas de moto e 45hs aulas teóricas presenciais. O valor não inclui as extras caso o aluno precise.

Principal desafio

Em 2024, foram emitidas 294.267 habilitações no Estado, segundo dados do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Entretanto, milhares de pessoas na Capital ainda sonham em tirar a primeira habilitação, como é o caso da vendedora, Carol Paravisini, mas o custo ainda é a principal barreira para ela. “Já pensei em tirar a CNH, mas pelo fato do valor ser muito alto, acaba ficando em segundo plano por conta de outras prioridades , como despesas de casa , filhos , e outras mais”, destaca.

Outros dificuldades encontradas, segundo alunos que estão em fase de exame prático que são incluídas também as balizas, é sobre o local de realização das aulas. Sobre essa reclamação, a reportagem entrou em contato com o órgão de trânsito, que esclareceu que “As aulas práticas de direção veicular, que neste caso inclui as balizas, são de responsabilidade dos Centros de Formação de Condutores. Eles devem providenciar esses locais”, explicou.

Ainda conforme solicitado, o departamento explicou que o Detran-MS é o único do Brasil que mantém uma área de provas e permite acesso, sem custo, para realização de aulas práticas, no horário das 06h às 17h30, sendo permitida a entrada até as 17h, devendo todos os veículos, instrutores e candidatos saírem até as 18h. “Esse controle de aulas dentro do Detran-MS é feito para evitar lotação excessiva. Para evitar isso, os CFCs devem ter seus próprios espaços para aulas”, informou em nota.

