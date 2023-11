Além do comércio, Black Friday impulsiona o setor de logística da Capital

Quem trabalha no segmento garante que as entregas mais que duplicam neste período

O aumento das compras virtuais, o chamado e-commerce, nessa época do ano, impacta de forma positiva para profissionais que trabalham prestando serviços de entregas de mercadorias e produtos comprados pela internet. É o caso do técnico em TI, Stevan Diehl Rodrigues, de 30 anos, que trabalha há 14 anos na área de informática e em menos de um ano viu, no setor de entregas, uma oportunidade de aumentar seus lucros.

“A proposta para receber os produtos de entrega e me tornar uma agência foi no começo do ano. Antes, recebia 20 pacotes, já nesse período, com a Black Friday e festas no final do ano, percebi um aumento. Agora recebo 80 pacotes por dia”, calcula o empresário.

O empreendedor conta ainda que estuda aumentar o espaço físico onde recebe as mercadorias, já que o trabalho com a logística deu também visibilidade a sua outra função, com a informática. “Pretendo fazer umas reformas aqui na loja, pensando justamente em organizar melhor os produtos de entregas, já que está tendo esse aumento. E também por que trabalhar com isso, estou tendo mais contato com outras pessoas que acabam conhecendo os meus serviços de informática”, acrescenta.

O casal Danielli Adely e Ladislau de Souza completa, no próximo mês, 4 anos que trabalham por conta própria com as entregas. Eles compartilham que aguardam com grande expectativa esses últimos meses do ano, pois observam aumento expressivo nas compras pela internet.

“Nessa época, sempre esperamos correria, por conta da Black Friday, Natal e Ano Novo. Em fevereiro já percebemos uma queda no movimento. Ontem (22) mesmo, saímos com nosso caminhão cheio, recebemos entregas de clientes do Mercado Livre, Shopee, que compram desde móveis, a geladeira, sofá, cama, liquidificador, de tudo. Em média, são 50 entregas todos os dias. Para nós é bom, pois trabalhamos por conta própria, então, quanto mais entregas, melhor”, comemora a autônoma.

Já para Charles Gonçalves, as entregas são uma forma de complementar sua renda. “Utilizo os serviços de entrega como uma renda extra, trabalho também com o regime CLT e nas horas vagas lucro fazendo entregas. Na plataforma mesmo, por onde faço as entregas, sempre tem promoções como 10/10, 11/11 provavelmente farão ofertas de 12/12, o que aumenta muito a quantidade de pacotes a ser entregues”.

Impactados em vários setores

A Black Friday, que será realizada sexta-feira (24), tem deixado o mercado com altas expectativas para um dos períodos que já é considerado como de maior venda do ano. Apesar da data oficial, alguns lojistas estendem os descontos por vários dias, semanas ou ao longo do mês de novembro.

Com isso, a boa movimentação do setor estimula, além da economia, a abertura de vagas em diversas áreas, desde produção, passando por logística e vendas. Para atender a demanda que, este ano, deve aumentar cerca de 32,2%, de acordo com o levantamento realizado pela Mfield, o setor de logística precisa se preparar com antecedência. A Overhaul, única empresa global de gestão de risco e visibilidade logística independente de dispositivos com forte atuação no Brasil, espera um aumento de 20% no transporte de cargas em relação ao mesmo período, do ano passado.

“O reflexo nos embarques para a Black Friday começa semanas antes do grande dia de vendas e se estende até janeiro, com as entregas, trocas de mercadorias e outras atividades de logística reversa. Antes dos produtos chegarem às lojas e estarem disponíveis para os consumidores, as empresas precisam abastecer as lojas físicas e ter pontos estratégicos de armazenagem para as vendas on-line, além de existem operações de transferência de portos e aeroportos para centros de distribuição e assim por diante”, revela Reginaldo Catarino, gerente de Inteligência da Overhaul.

Por – Suzi Jarde

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.